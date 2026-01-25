Pasaules kauss biatlonā: kļūdas maksā dārgi - Baiba Bendika finišē pēdējā
Latvijas biatloniste Baiba Bendika svētdien Čehijā Pasaules kausa sestā posma 12,5 kilometru distancē ar kopēju startu šautuvē kļūdījās desmit reizes un finišēja pēdējā, 30. vietā.
Uzvaru svinēja francūziete Žilija Simona, kura, tāpat kā nākamās trīs sekotājas, mēroja vienu soda apli. Simona finišēja 33 minūtēs un 39,4 sekundēs, par pussekundi pārspējot savu tautieti Oseānu Mišelonu, bet par 2,7 sekundēm - itālieti Lizu Vitoci.
Septiņas sekundes pēc pirmā trijnieka finišu sasniedza francūziete Lū Žanmono. Itāliete Doroteja Vīrere savā karjeras pēdējā Pasaules kausa posmā finišēja septītā.
Bendika, kura sākotnēji bija kā otrā rezerviste, pēc konkurenšu atteikuma tika pie iespējas startēt sacensībās ar kopēju startu. Šaušanā guļus un stāvus viņa neaizvēra pa pieciem mērķiem, trāpot 50% šāvienu. No pirmspēdējās pozīcijas viņa atpalika gandrīz vienu minūti.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc posma Nove Mesto no 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.
Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.