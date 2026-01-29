LSM neatspoguļos agresorvalsts sportistu startus ziemas olimpiskajās spēlēs
Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) gaidāmo ziemas olimpisko spēļu laikā neatspoguļos Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību tajās, skaidroja LSM korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele.
Viņa atklāja, ka to paredz LSM izstrādātās iekšējās vadlīnijas. LSM saturā netiks iekļauta informācija par agresorvalstu sportistu sasniegumiem un rezultātiem, kā arī netiks rādīti viņu individuālie starti. Tiešraidēs šo startu laikā LSM izmantots alternatīvu saturu, piemēram, pašreklāmas vai intervijas ar Latvijas sportistiem.
Izņēmuma gadījumos, kad sacensību formāts vai notikumu norise neļauj pilnībā nodalīt šo sportistu atspoguļošanu, vai ja pastāv cits redakcionāli pamatots iemesls šo sportistu pieminēšanai, LSM satura veidotāji Krievijas un Baltkrievijas sportistus skaidri pieteiks kā agresorvalstu pārstāvjus, norādīja Ločmele.
Vienlaikus viņa uzsver, ka vadlīnijas ir izstrādātas, ņemot vērā dažādus iespējamos sacensību scenārijus, un nepieciešamības gadījumā vadlīnijas var tikt precizētas. "LSM galvenais uzdevums ir pilnvērtīgi atspoguļot ziemas olimpiskās spēles Latvijas auditorijai - ar tiešraidēm, operatīvu ziņu saturu, studijas raidījumiem, analītiskiem apskatiem, kā arī daudzveidīgu oriģinālo saturu televīzijā, radio un digitālajās platformās," skaidro Ločmele.
Jau vēstīts, ka arī "TV3 Group" kanāli saviem skatītājiem neziņos par neitrālā statusā startējošo agresorvalstu sportistu dalību gaidāmajās Ziemas olimpiskajās spēlēs, pavēstīja "Go3" sporta programmu direktors Toms Circenis.
Tāpat ziņots, ka pagājušā gada septembrī Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Izpildkomiteja pieņēma lēmumu, ka Krievijas un Baltkrievijas sportistiem būs atļauts piedalīties 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskajās spēlēs zem neitrālā karoga.
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) nepiekrīt šiem SOK Izpildkomitejas pieņemtajiem lēmumiem, uzskatot jebkādu ar agresorvalstīm saistītu sportistu dalību starptautiskās sacensībās par pāragru un nepiemērotu olimpisko spēļu formātam un būtībai.
Vienlaikus, lai nodrošinātu Latvijas sportistu dalību olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, kā arī citās starptautiskās sacensībās, LOK Latvijas sportistiem un Latvijas delegācijas pārstāvjiem saskarsmē ar šiem sportistiem izstrādājusi vadlīnijas. Par tām krievu puse solīja vērsties tiesā. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.