FOTO: “Mārupes aukstumpeldētāji” pārstāv Latviju Pasaules mēroga Ziemas peldēšanas sacensībās Ķīnā

“Mārupes aukstumpeldētāji” pārstāv Latviju sacensībās Ķīnā
“Mārupes aukstumpeldētāju” pārstāvji ir atgriezušies no Ķīnas, kur 17.-18. janvārī piedalījās vērienīgajā "2026. gada Starptautiskajā ziemas peldēšanas pasaules izaicinājuma kausā ...
“Mārupes aukstumpeldētāju” pārstāvji ir atgriezušies no Ķīnas, kur 17.-18. janvārī piedalījās vērienīgajā "2026. gada Starptautiskajā ziemas peldēšanas pasaules izaicinājuma kausā (Dzjinanas posmā)" un 13. Dzjinanas ziemas peldēšanas starptautiskajā atklātajā čempionātā. (13th Winter Springs-swimming international Invitational and IWSA World Cup).
Sacensības ir unikālas ar to, ka atklātā ūdens peldējumi tiek aizvadīti pilsētas slavenajos avotu ūdeņos. Sacensībās piedalījās plašs dalībnieku skaits no dažādām pasaules valstīm un reģioniem. Kopvērtējumā tika vērtēti sasniegumi vairāk nekā 15 komandām, starp kurām lielākā pārstāvniecība bija vietējām Ķīnas organizācijām, piemēram, Dzjinanas Triatlona sporta asociācijai un Dzjinanas Peldēšanas asociācijai.
Latviju un Mārupi šajās prestižajās sacensībās pārstāvēja pieci biedrības “Mārupes aukstumpeldētāji” peldētāji - Elīna Puncule, Ināra Siliņa, Ilze Rupmeja, Valdis Kārkliņš un Vadims Gonts, kā arī Kaspars Birkenfelds no Rīgas.
Sportisti startēja daudzpusīgā programmā, demonstrējot izturību gan atklātos ūdeņos, gan baseinā. Kaspars Birkenfelds veica 300 metru distanci atklātā ūdens peldējumā. Tāpat kopā ar mārupiešiem startēja dažādās sprinta un izturības disciplīnās baseinā: 25, 50 un 100 metru distancēs brīvajā stilā un brasā, kā arī tauriņstila disciplīnā un komandas stafetes peldējumā. Vislielākās uzslavas Kasparam par izturību, kurš ne tikai pārpeldēja Jinenas ezeru, bet pieveica arī visas pārējās sacensību distances divu dienu garumā!
Sacensību kopvērtējumā IWSA (Starptautiskās ziemas peldēšanas asociācijas) komanda, kuras sastāvā kopā ar Latvijas pārstāvjiem startēja arī sportisti no Vācijas un Spānijas, izcīnīja godpilno 7. Vietu no vairāk, kā 15 komandām. Šis sasniegums starptautiskā mērogā apliecina Mārupes un visas Latvijas aukstumpeldētāju konkurētspēju un sportisko garu.
Gandarījums par uzdrīkstēšanos doties tik tālā ceļā, lai pārstāvētu Latviju. Un prieks par jauniem draugiem Ķīnā, Argentīnā, Vācijā un Spānijā, kā arī neiazmirstamām kopīgi piedzīvotām pozitīvām emocijām!