2025. gada drafta pirmais numurs aizvada rezultatīvāko pirmgadnieka spēli NBA vēsturē
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" jaunais spēlētājs Kūpers Flegs ceturtdien guva 49 punktus mačā ar Šarlotas "Hornets", taču tas nepalīdzēja tikt pie uzvaras.
"Mavericks" savā laukumā piekāpās ar 121:123 (20:33, 38:26, 35:34, 28:30), piedzīvojot trešo zaudējumu pēc kārtas. 19 gadus vecais Flegs sasniedza NBA rekordu, kļūstot par rezultatīvāko padsmitgadnieku vienā spēlē. Iepriekšējais rekords piederēja Klifam Robinsonam, kurš 1980. gada martā 19 gadu vecumā guva 45 punktus. Flegs maču noslēdza ar "double double", izcīnot arī desmit atlēkušās bumbas zem groziem, bet otrs rezultatīvākais mājinieku rindās ar 16 punktiem bija Klejs Tompsons.
Cooper Flagg's 49 PTS are...— NBA (@NBA) January 30, 2026
▪️The MOST by a teenager in NBA HISTORY
▪️The most by a rookie since Trae Young in 2019
He also became the youngest player in NBA HISTORY to total 40+ PTS and 10+ REB in a game. https://t.co/VNSKaHmLBA pic.twitter.com/FupmeRNdfD
Despite the loss, Cooper Flagg put on a HISTORIC performance at home 🔥— NBA (@NBA) January 30, 2026
🏀 49 PTS (New career-high, Most-ever by a teen)
🏀 10 REB
🏀 20-29 FGM pic.twitter.com/mMsg1pdFxn
Uzvarētāju sastāvā savu rezultatīvāko karjeras spēli NBA aizvadīja cits pirmgadnieks Kons Knepels, kurš izcēlās ar 34 punktiem, tostarp diviem precīziem soda metieniem 4,1 sekundi pirms finālsvilpes. Vēl 23 punktus "Hornets" rindās guva Brendons Millers, bet ar 22 punktiem atzīmējās Lamelo Bols.
"Mavericks" ar bilanci 19-29 ieņem 12. vietu Rietumu konferencē, bet piekto uzvaru pēc kārtas izcīnījusī "Hornets" komanda ar 21 panākumu 49 spēlēs atrodas 11. pozīcijā Austrumu konferencē.
Citā spēlē Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis traumas dēļ nespēlēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda piedzīvoja zaudējumu. "Hawks" mājās ar rezultātu 86:104 (23:23, 19:20, 24:35, 20:26) piekāpās Hjūstonas "Rockets", pārtrūkstot komandas četru uzvaru sērijai.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Kristians Džeimss Makolums, bet 20 punktus guva Nikeils Aleksanders-Vokers. "Rockets" komandā rezultatīvākais ar 31 punktu bija Kevins Durents, bet Džabari Smits jaunākais pievienoja 14 punktus.
Porziņģis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ izlaidis jau 11 spēles pēc kārtas. "Hawks" pirmdien paziņoja, ka Porziņģis piedalās basketbola treniņos, un viņa iespējamā atgriešanās tiks vērtēta aptuveni nākamās nedēļas sākumā.
Šajā sezonā Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā devies tikai 16 no vienības 50 spēlēm. Vidēji mačā viņš izcēlies ar 17,4 punktiem, 5,3 atlēkušajām bumbām, 2,8 rezultatīvām piespēlēm un 1,3 bloķētiem metieniem.
"Hawks" ar 24 uzvarām 50 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Indiānas "Pacers" basketbolistiem.