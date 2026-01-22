Advokāte paziņo par jaunumiem Jāņa Timmas lietā
"Kamēr Anna Sedokova ar centību meklē nākamo finansiāli izdevīgu pavadoni (mans personīgais viedoklis — tieši to viņa arī dara), mēs soli pa solim virzāmies tālāk!" ar ironisma pieskaņu savā "Telegram" kanālā paziņojusi Jāņa Timmas ģimenes advokāte Margarita Gavrilova.
Kā pastāstīja advokāte, šobrīd tiek gaidīts tiesas sēdes nozīmēšanas datums. Tāpat viņa dalījās ar iespējiem notikumu attīstības variantiem:
"Viens iespējamais variants - procesa apturēšana, jo lietā ir iesaistīti nedraudzīgas valsts pilsoņi, un tiesa var sākt pārbaudīt manu pilnvaru pamatotību vai arī mainīt lietas piekritību.
Tagad paskaidrošu, ko tas nozīmē! Teritoriālā piekritība ir vieta, kur atbildētājs dzīvo, kur atrodas strīdīgais īpašums vai kur veiktas konkrētas darbības.
Anna Vladimirovna ir pieredzējusi dāma, rūdīta ģimenes un mantiskajās tiesvedībās, jau sen un ar patiku apguvusi maldināšanas un mistifikācijas mākslu (atkārtošu — tas ir mans personīgais viedoklis), taču pietiek atcerēties, kā atraitne izmeklēšanai iestāstīja, ka nelaiķis vīrs viņai esot nozadzis telefonus, lai gan patiesībā tie visi piederējuši viņai pašai.
Lūk, kas notika tālāk! Mēs nosūtījām atraitnei prasības pieteikuma kopiju uz pēdējo mums zināmo adresi, taču vēstule tika atgriezta, jo adresāts to nesaņēma un glabāšanas termiņš bija beidzies.
Ir divi varianti: vai nu atraitne ir mainījusi deklarēto dzīvesvietu, vai arī vienkārši neizņem korespondenci. Ja adrese tiešām ir mainīta, lietas izskatīšana ievilksies. Tiesai nāksies noteikt piekritību un meklēt atraitnes aktuālo deklarēto adresi," raksta Gavrilova.
"Protams, tas, kurš atraitnei ieteica pilnībā "ieslēgt pilnīgu ignoru" vīra nāves jautājumā, rīkojās gudri!
Atliek vien atrast kādu, kurš viņai taktiskiem vārdiem norādītu, ka sievietei piektajā gadu desmitā nepiedien nepārtraukti publicēt apšaubāma satura fotogrāfijas, it īpaši zem lozunga par rūpēm par nepilngadīgu bērnu.
Godīgi sakot, jau apnicis skatīties uz ne pirmā svaiguma kailām sēžamvietām, kas apklātas ar miljardiem filtru," sarkastiski piebilda advokāte.