Pēc ilgas bēguļošanas notverts bijušais kanādiešu olimpietis Raiens Vedings, kuru FIB dēvēja par "mūsdienu Pablo Eskobaru"
2002. gadā kanādiešu snovbordists Raiens Džeimss Vedings piedalījās Soltleiksitijas olimpiskajās spēlēs, bet tagad šis bijušais sportists, kuru ASV Federālais izmeklēšanas birojs iekļāvis desmit vismeklētāko noziedznieku sarakstā un nodēvējis par “mūsdienu Pablo Eskobaru”, ir stājies ASV tiesas priekšā sakarā ar apsūdzībām kokaīna kontrabandas impērijas vadīšanā un daudzās slepkavībās. Pirmdien ASV federālajā tiesā Kalifornijas pilsētā Santaanā bijušais olimpietis neatzina savu vainu izvirzītajās apsūdzībās.
Pagājušo ceturtdien 44 gadus veco Vedingu arestēja Meksikas galvaspilsētā Mehiko pēc vairāk nekā desmit gadu ilgas slēpšanās no likumsargiem. ASV tiesībsargājošās iestādes apgalvo, ka Vedings ilgstoši darbojies šaušalīgo slavu ieguvušā Sinaloas karteļa paspārnē, vada vienu no pasaulē lielākajiem narkotiku kontrabandas tīkliem un ir galvenais kokaīna izplatītājs Kanādā.
Ja viņu atzīs par vainīgu smagākajās apsūdzībās, viņam draud mūža ieslodzījums.
“No olimpiskā snovbordista viņš pārvērtās par mūsdienu lielāko narkotiku kontrabandistu. Viņš ir mūsdienu El Čapo, viņš ir mūsdienu Pabls Eskobars, un viņš domāja, ka varēs izvairīties no taisnās tiesas,” pēc Vedinga sagūstīšanas paziņoja FIB direktors Kešs Patels. ASV ģenerālprokurore Pema Bondi paziņojusi, ka Vedinga organizācijas darbība ik gadu nodrošinājusi vairāk nekā vienu miljardu dolāru nelikumīgu ienākumu no narkotiku tirdzniecības, nosaucot to par “vienu no ražīgākajām un vardarbīgākajām narkotiku kontrabandas organizācijām pasaulē”.
Jāpiebilst, ka Pablo Eskobars bija ilglaicīgs bēdīgi slavenā Kolumbijas Medeljinas narkokarteļa vadītājs, līdz viņu nošāva 1993. gada 2. decembrī dienu pēc viņa 44. dzimšanas dienas. Savukārt 68 gadus vecais Hoakins “El Čapo” Gusmans ilgstoši vadīja Meksikas varenāko Sinaloas narkokarteli, līdz vairākkārt no cietuma izbēguši bosu 2016. gadā notvēra un izdeva ASV, kur viņš saņēma mūža ieslodzījumu. Gusmans pašlaik izcieš sodu maksimāli apsargātā cietumā “ADX Florence” Kolorado štatā, ko dēvē par “Klinšu kalnu Alkatrasu” ar norādi uz leģendāro Alkatrasas cietumu Sanfrancisko līcī, kurā sēdēja ASV visbīstamākie noziedznieki un kas darbojās no 1934. līdz 1963. gadam. Cietuma vadība lepni apgalvojusi, ka šo 29 gadu laikā nevienam neizdevās aizbēgt — kopskaitā 36 ieslodzītie to bija mēģinājuši, 23 tika noķerti, sešus nošāva bēgšanas mēģinājuma laikā, divi noslīka ledainajos ūdeņos, bet pieci tiek uzskatīti par "bezvēsts pazudušiem un prezumējami noslīkušiem".
2024. gada 17. oktobrī ASV Tieslietu ministrija viņu apsūdzēja kokaīna kontrabandā un slepkavībās, tostarp nevainīgu civiliedzīvotāju slepkavībās iesaistītā transnacionāla organizētās noziedzības grupējuma vadīšanā. Viņu arī apsūdz ASV federālā liecinieka slepkavības pasūtīšanā Kolumbijā — 2025. gada janvārī šis liecinieks saņēma piecas lodes galvā, pirms paspēja liecināt pret Vedingu. Eksolimpieti apsūdz arī divu cilvēku slepkavībā un viena slepkavības mēģinājumā 2023. gada novembrī Kanādā saistībā ar nozagtu narkotiku sūtījumu, kā arī cita cilvēka slepkavības pasūtīšanā Kanādā 2024. gada maijā par narkotiku parādu.
Sākotnēji FIB par Vedinga notveršanu piedāvāja 10 miljonu dolāru atlīdzību, bet pērn novembrī to palielināja līdz 15 miljoniem dolāru. ASV Valsts departaments piedāvājis 2 miljonu dolāru atlīdzību par informāciju, kas ļaus arestēt Vedinga līdzdalībniekus.