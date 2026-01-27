Luka Dončičs pievienojas Kobem Braientam vienā spēlē gūtajos statistikas rādītājos
Slovēņu zvaigzne Luka Dončičs pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē ar lielisku sniegumu sekmēja Losandželosas "Lakers" vienības panākumu.
Dončičs 46 punktiem pievienoja 11 rezultatīvas piespēles un septiņas izcīnītas bumbas zem groziem, bet "Lakers" svinēja panākumu ar 129:118 (35:31, 34:25, 35:33, 25:29) 129:118 (35:31, 34:25, 35:33, 25:29). Uzvarētāju rindās Lebrons Džeimss guva 24 punktus, bet Rui Hačimura pievienoja 23 punktus. Mājinieku sastāvā 23 punktus guva Kobijs Vaits, 20 - Ajo Dosunmu, 19 - Džošs Gidijs, bet ar 18+11 atzīmējās Nikola Vučevičs. Pēc panākuma "Lakers" ar bilanci 28-17 pakāpās uz piekto vietu vietu Rietumu konferencē, kamēr "Bulls" ar 23 uzvarām un 23 zaudējumiem ir devītie Austrumu konferencē.
Dončičs kļuvis par otro Losandželosas "Lakers" spēlētāju aiz leģendārā Kobes Braienta, kurš vienā spēlē gūst vismaz 45 punktus, atdod vismaz desmit rezultatīvās piespēles un realizē vismaz piecus tālmetienus (visā spēlē slovēnis trāpīja astoņus metienus no tālās līnijas).
An absolute masterclass from Luka!— NBA (@NBA) January 27, 2026
🪄 46 PTS
🪄 7 REB
🪄 11 AST
🪄 8 3PM
🪄 15-25 FGM
He joins Kobe Bryant as the only players in franchise history to record 45+ PTS, 10+ AST and 5+ 3PM in a single game ⭐️ pic.twitter.com/Qp2lrROrHW
Citā spēlē 45 punktus guva Donovans Mičels, palīdzot Klīvlendas "Cavaliers" savā laukumā ar 114:98 (22:32, 39:24, 30:25, 23:17) pārspēt Orlando "Magic" vienību. Mičelam šī bija 25. spēle sezonā ar vismaz 30 punktiem un piektais mačs, kurā izdevās pārsniegt 40 punktu robežu. Vidēji mačā "Cavaliers" līderis šosezon guvis 29,5 punktus, atdevis 5,8 rezultatīvas piespēles un izcīnījis 4,8 bumbas zem groziem. Otrs rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 20 punktiem bija Evans Moblijs, bet 14 punktus guva Džeilons Taisons. "Magic" no zaudējuma neglāba Paolo Bankero 37+10, bet 19 punktus guva Dezmonds Beins. Ceturto uzvaru pēc kārtas izcīnījusī "Cavaliers" ar 28 panākumiem 48 spēlēs atrodas piektajā vietā Austrumu konferencē, bet "Magic" ar bilanci 23-22 ir septītie.
Spida ERUPTED in the Cavs win at home 🌋— NBA (@NBA) January 27, 2026
🕷️ 45 PTS
🕷️ 4 REB
🕷️ 4 AST
🕷️ 5 3PM
🕷️ 15-25 FGM
His 3rd 45+ PT game this season, tying him with Steph Curry & SGA for most in the NBA! pic.twitter.com/4DjEPffGhe
Naktī uz 27. janvāra pie panākumiem tika arī Bostonas "Celtics" (102:94 pār Portlendas "TrailBlazers"), Hjūstonas "Rockets" (108:99 pār Memfisas "Grizzlies"), kā arī Minesotas "Timberwolves" (108:83 pār traumu mākto Goldensteitas "Warriors").
NBA STANDINGS UPDATE ‼️— NBA (@NBA) January 27, 2026
▪️CLE (#5 in East) wins 4th straight
▪️MIN rises to #6 in West
▪️ATL, CHA both win 3rd straight
Download the NBA App for more: https://t.co/pBKIAWNToa pic.twitter.com/Jo0Rw3qjdS