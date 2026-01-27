Olimpisko spēļu fakti (5.daļa): kā mainījies sportistu skaits ziemas olimpiskajās spēlēs?
No 6. februāra Milānā un Kortīnā sāksies ziemas olimpiskās spēles. Sagaidāms, ka tajās piedalīsies ap 2900 sportistu no 90 pasaules valstīm. Laiku lokos sportistu skaits ziemas spēlēs pieaug.
Pirmajās ziemas olimpiskajās spēlēs Francijā startēja tikai 258 atlēti, no kuriem 247 bija vīrieši. Šie sportisti sacentās tikai deviņos sporta veidos. Līdz 1936. gadam sportistu skaits pieauga līdz 646. Sportistu pieaugumu gan toreiz sekmēja tas, ka spēlēs piedalījās vairāk pasaules valstu – ja 1924. gadā to bija 16, tad 12 gadus vēlāk jau 28.
Pirmo reizi virs 1000 sportistiem ziemas olimpiskajās spēlēs parādījās 1964. gadā Insbrukā. Toreiz desmit sporta veidos sadalīja 34 medaļu komplektus un pirmo reizi valstu skaits pārsniedza 35 – 36 valstis.
Phjončhanas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija
Dienvidkorejas pilsētā Phjončhanā peiktdien, 9.februārī tiek atklātas XXIII Ziemas olimpiskās spēles, un Latvijas sportisti pie godalgām cer tik jau ceturto ...
Nākamais pavērsiens dalībnieku skaitā bija novērojams 1988. gadā Kalgarī, kad desmit sporta veidos pieauga medaļu komplektu skaits līdz 46. Tāpat pirmo reizi uz olimpiskajām spēlēm devās virs 50 pasaules valstu – 57. Tas nozīmēja 1423 sportistu dalību, kas vēl par gandrīz 400 atlētiem pieauga 1992. gadā Francijā, kad gan pieauga valstu skaits (64), gan medaļu komplektu skaits (57). Līdz ar to startēja jau gandrīz divi tūkstoši atlētu – 1801.
Pirmo reizi vairāk nekā divi tūkstoši dalībnieku piedalījās 1998. gada Nagano olimpiskajās spēlēs. Toreiz 14 sporta veidos sadalīja 68 medaļu komplektus. Japānā notiekošajās spēlēs pirmo reizi startēja virs 70 pasaules valstīm – 72. 2002. gadā piedalījās 2399 sportisti no 78 valstīm, 2006. gadā 2508 sportisti no 80 valstīm, 2010. gadā 2566 sportisti no 82 valstīm, bet 2014. gadā – 2873 atlēti no 88 valstīm.
Līdzšinējais dalībnieku rekords bijis 2018. gadā Dienvidkorejā, kurā piedalījās 2922 sportisti no 92 valstīm. Var gan teikt, ka startēja 93 valstis, jo stadionā ienāca apvienotā Korejas delegācija (Dienvidkorejas un Ziemeļkorejas), kas tādā veidā mēģināja uzlabot savas starpvalstu attiecības. Covid-19 spēlēs pirms četriem gadiem piedalījās 2861 sportists no 91 valsts. 15 sporta veidos sadalīja 109 medaļu komplektus, un Ķīna pagaidām iegājusi vēsturē ar visvairāk dalībniecēm starp dāmām – 1288.
Ieskats Pekinas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā
Ieskats Pekinas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā.
Sagaidāms, ka Milānas un Kortīnas spēlēs piedalīsies ap 2900 sportistiem no 90 valstīm. 16 sporta veidos tik sadalīti 116 medaļu komplekti. Latvija uz spēlēm dosies ar lielāko delegāciju tās vēsturē – 68 sportistiem.