Bellarte slavē Latvijas telpu futbola izlases spēlētājus
Latvijai vajadzētu lepoties ar telpu futbola izlases spēlētājiem, pēc izstāšanās no Eiropas čempionāta finālturnīra teica valstsvienības galvenais treneris Masimiljāno Bellarte.
Latvijas vīriešu telpu futbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta trešajā mačā piedzīvoja zaudējumu un nesasniedza ceturtdaļfinālu. A apakšgrupas spēlē Latvija ar 1:4 piekāpās Horvātijai.
"Latvijai vajadzētu lepoties ar šīs izlases spēlētājiem, ne mani. Būt par treneri ir kā būt par tēvu, un mans mērķis ir, lai viņi stāvētu virs manis. Mans uzdevums ir viņus pasargāt no ciešanām, un futbolistu mērķu nesasniegšana var viņu sāpināt. Bijām tuvu, lai atvērtu jaunu lappusi Latvijas futbola vēsturē. Bijām tuvu, lai varētu sapņot vēl vairāk," pēcspēles preses konferencē stāstīja Bellarte.
Viņš arī uzsvēra, ka Latvijas izlase ir gados ļoti jauna komanda, taču tas neesot iegansts, lai neapgūtu visus resursus, kas ir jaunatnes telpu futbolā. "Federācija mani nolīga ne tikai, lai sasniegtu mazos mērķus, bet arī atrast un atklāt jaunos talantus nākotnei. Cerības ir lielas, taču darbs ir ļoti smags un sarežģīts," teica Bellarte, kurš ir arī U-19 izlases galvenais treneris.
"Tāpat kā citās dzīves jomās, savā profesijā cenšos būt pēc iespējas labāks treneris saviem spēlētājiem. Šobrīd mērķis ir atgūties no šī turnīra un sākt gatavoties Pasaules kausa pirmskvalifikācijai," turpināja Bellarte.
Valstsvienības stūrmanis futbolistiem vairākkārt uzsvēris, ka spēlēšana finālturnīrā ir jāizbauda.
"Esmu daudz ko mācījies par spēlētājiem, kuri ir tie, kas rāda spēli. Savukārt mans uzdevums ir dot virzienu, kurā viņi progresē. Motivācija ir katra pārziņā, un ja tā nav tevī, neviens no ārpus tev to nedos. Jebkurā komandu sporta veidā process nav lineārs. Gribu, lai futbolisti ir dabiski savā spēles stilā un izbaudītu to," skaidroja Bellarte.
Pēc trīs aizvadītām spēlēm A apakšgrupā Francija ar septiņiem punktiem bija pirmā, bet Horvātija ar pieciem punktiem ieņēma otro vietu, abām komandām sasniedzot ceturtdaļfinālu. Latvijai trīs punkti deva trešo pozīciju, kamēr Gruzija ar vienu punktu bija ceturtā.