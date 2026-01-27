Renārs Grantiņš triumfē arī U-23 pasaules čempionātā četriniekos, pie medaļas tiek arī Amēlija Kotāne
Latvijas bobslejista Renāra Grantiņa pilotētais četrinieks otrdien Sanktmoricā triumfēja U-23 pasaules čempionātā, latviešu pilotam izcīnot otro zeltu sacensībās.
Jau ziņots, ka pirmdien Grantiņš ar stūmēju Nilu Meijeru uzvarēja U-23 divnieku ekipāžu sacensībās, bet junioru ieskaitē ieņēma ceturto vietu. Arī četrinieku sacensībās Grantiņa pilotētais četrinieks junioru čempionātā ieņēma ceturto vietu, bet pirmais trijnieks bija tāds pats kā divniekos. Gluži kā divnieku sacensībās, arī četriniekos uzvarēja vācieša Laurina Cerna ekipāža, kas divu braucienu summā uzrādīja rezultātu divas minūtes un 11,78 sekundes.
Otrā finišēja viņa tautieša Tobiasa Dosthallera ekipāža, kura atpalika tikai 0,77 sekundes, bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena ar 1,25 sekunžu deficītu stājās vēl viena vācieša Aleksandra Čudaja četrinieks. Grantiņš ar stūmējiem Nilu Meijeru, Matīsu Gulbi un Andri Skadiņu junioru ieskaitē no uzvarētājiem atpalika 1,92 sekundes, bet bija labākie U-23 grupā, par 1,61 sekundi apsteidzot vienīgā konkurenta šveicieša Svena Lukas Rengli četrinieku. Junioru sacensībās piedalījās desmit ekipāžas, bet U-23 ieskaitē - divas.
Savukārt divnieku sacensībās juniorēm Amēlija Kotāne ar stūmēju Justīni Bērziņu desmit ekipāžu vidū ieņēma astoto vietu, kamēr U-23 ieskaitē latvietēm trešā vieta četru divnieku konkurencē. Par pasaules junioru čempionēm kļuva vāciete Šarlote Kandriksa ar stūmēju Lēnu Brunhēbneri, kuras divu braucienu summā uzrādīja laiku divas minūtes un 19,18 sekundes. Sudraba godalgu ieguva šveicietes Deboras Annenas divnieks, kas no uzvarētājām atpalika 0,39 sekundes, bet trešais ar deficītu 0,95 sekundes bija cita vācietes Leonas Kleinas pilotētais divnieks. Kotāne čempionei zaudēja 2,47 sekundes. U-23 ieskaitē par čempioni kļuva vācietes Diānas Filipskas ekipāža, bet sudrabs tika vēl vienas vācietes Jilas Kempas divniekam, kuras Kotāni apsteidza attiecīgi par 1,16 sekundēm un 0,82 sekundēm.
Jau vēstīts, ka monobobu sacensībās junioru ieskaitē Kotāne ieņēma 11. vietu, bet U-23 ieskaitē finišēja septītā.