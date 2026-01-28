Latvijas karogu olimpisko spēļu atklāšanā nesīs Daugaviņš un Ģērmane. FOTO, VIDEO
Latvijas delegācijas karognesēji Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā būs hokejists Kaspars Daugaviņš un kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane.
Paziņoti Latvijas delegācijas karognesēji olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā; 28.01.2026.
Galvenā atklāšanas ceremonija notiks Milānā "San Siro" stadionā, bet vēl trīs ceremonijas tiks vienlaikus aizvadītas Kortīnā d'Ampeco, Livinjo un Predaco.
Latvijas delegācijā būs 68 sportisti, kas ir visu laiku lielākā pārstāvniecība ziemas olimpiskajās spēlēs.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.
