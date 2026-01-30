Rezultatīva nakts NHL: Bļugeram vārti, Girgensonam, Vilmanim un Balinskim piespēles
Naktī uz 30. janvāri Nacionālajā hokeja līgā (NHL) ar gūtiem vārtiem izcēlās Teodors Bļugers, bet rezultatīvas piespēles atdeva Sandis Vilmanis, Uvis Balinskis un Zemgus Girgensons.
Bļugers met tukšos vārtos
"Canucks" mājās svinēja panākumu ar 2:0 (0:0, 0:0, 2:0), pārtraucot trīs zaudējumu sēriju un izcīnot tikai otro panākumu pēdējās 16 spēlēs. Bļugers mača pēdējā minūtē mazākumā ar metienu tukšos vārtos no savas zonas panāca beigu rezultātu 2:0, bet 51. minūtē precīzs metiens padevās Drū O'Konoram.
Teddy Blueger with his 3rd goal in 4 games pic.twitter.com/f58Q99PVgV— Bik Nizzar (@BikNizzar) January 30, 2026
Ņikita Tolopilo mājinieku vārtos nepilnu 58 minūšu laikā atvairīja 32 metienus, bet vēl divas minūtes vārtos bija arī Kevins Lankinens, kurš tika galā ar vienu metienu. Šosezon Bļugers NHL aizvadījis septiņas spēles, kurās sakrājis četrus (4+0) punktus un neitrālu lietderības koeficientu.
"Canucks" ar 41 punktu 54 mačos ieņem pēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā. Nākamo maču Vankūveras vienība aizvadīs naktī uz svētdienu, kad savā laukumā uzņems Toronto "Maple Leafs" hokejistus.
Girgensons rezultatīvs uzvarā
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm, palīdzot Tampabejas "Lightning" izcīnīt uzvaru.
"Lightning" savā laukumā ar 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) pārspēja Vinipegas "Jets", tiekot pie 16. uzvaras pēdējos 18 mačos. Girgensons laukumā pavadīja 16 minūtes un 51 sekundi, no kurām vienu minūti un 58 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja divus metienus un uzvarēja divos no trim iemetieniem, maču noslēdzot ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Šosezon Girgensons 45 mačos sakrājis 13 (6+7) punktus.
Clocked at 98.9MPH 😮💨 pic.twitter.com/kTXEzXNlHG— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) January 30, 2026
Uzvarētāju rindās katrs ar 1+2 sakrāja Darens Redišs un Janni Gords, pie 1+1 tika Ņikita Kučerovs, bet vēl vienus vārtus guva Dominiks Džeimss. "Jets" sastāvā vienīgais precīzais metiens Kaila Konora kontā.
"Lightning" Austrumu konferences kopvērtējumā ar 72 punktiem 52 spēlēs ieņem pirmo vietu un nākamo maču aizvadīs naktī uz pirmdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Bostonas "Bruins" hokejistus.
Vilmanim un Balinskim piespēles sāpīgā neveiksmē
Ar rezultatīvām piespēlēm ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā izcēlās Latvijas izlases spēlētāji Sandis Vilmanis un Uvis Balinskis, bet viņu pārstāvētā vienība Floridas "Panthers" viesos piekāpās Sentluisas "Blues" komandai.
"Blues" savā laukumā bija pārāki ar 5:4 (3:2, 1:2, 1:0), uzvaras vārtus gūstot vairākumā deviņas sekundes pirms pamatlaika beigām. Vilmanis mača ceturtajā minūtē asistēja pirmo vārtu guvumā, bet Balinskis desmitajā minūtē palīdzēja vairākumā panākt 2:2.
the 4th line just keeps on cookin' 🧑🍳 pic.twitter.com/to92YQKSRG— Florida Panthers (@FlaPanthers) January 30, 2026
Vilmanis laukumā kopumā bija astoņas minūtes un 32 sekundes, kuru laikā reizi pazaudēja ripu, atdeva rezultatīvu piespēli un maču noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Savā NHL debijas sezonā 22 gadus vecais latviešu uzbrucējs aizvadījis desmit spēles, kurās ticis pie trim (1+2) punktiem un pozitīva lietderības koeficienta +1.
Tikmēr Balinskis spēlēja 20 minūtes un 43 sekundes, no kurām piecas minūtes un 45 sekundes laukumā pavadīja vairākumā. Aizsargs sev atvēlētajā laikā izpildīja trīs metienus vārtu rāmī, pielietoja trīs spēka paņēmienus, pa reizei atņēma un pazaudēja ripu, atdeva rezultatīvu piespēli, bloķēja vienu metienu un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -2. Šosezon Balinskis laukumā devies 44 spēlēs, kurās sakrājis 11 (3+8) punktus un negatīvu lietderības koeficientu -8.
Divus vārtus "Panthers" labā ceturtdienas spēlē guva Metjū Tkačaks, kura kontā arī rezultatīva piespēle, 1+1 sakrāja Sems Benets, bet vēl viens precīzs metiens Entonija Džona Grīra kontā. Mājinieku sastāvā ar 1+2 izcēlās Džordans Kairū, bet pa vienam precīzam metienam Jūnatana Bergrēna, Džeika Neiborsa, Oskara Sundkvista un Džimija Snageruda rēķinā.
Pēdējo divu gadu čempione "Panthers" ar 59 punktiem 53 spēlēs Austrumu konferencē atrodas devītajā pozīcijā un nākamo maču aizvadīs sestdienas vakarā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Vinipegas "Jets" komandu.
Šilovs palīdz uzvarēt "Penguins"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Pitsburgas "Penguins" izcīnīja uzvaru. "Penguins" mājās ar 6:2 (1:1, 4:0, 1:1) pārspēja Čikāgas "Blackhawks". Uzvarētājiem ar vārtiem un divām piespēlēm izcēlās Entonijs Manta.
Šilovs tika galā ar 18 no 20 pretinieku metieniem, atvairot 90,0% raidījumu. Šajā sezonā latvietis vārtos stājies 24 spēlēs, kurās vidēji ielaidis 2,96 ripas un atvairījis 89,4% pretinieku metienus.
Pitsburgas "Penguins", kas izcīnīja savu piekto uzvaru pēc kārtas un sesto panākumu pēdējo septiņu maču laikā, Austrumu konferencē ar 65 punktiem 52 spēlēs ieņem sesto vietu.