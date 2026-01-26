Deivida Bekhema rūgtais konflikts ar Bruklinu ir skumjš atgādinājums par viņa paša piecus gadus ilgo strīdu ar tēvu
Sekojot līdzi Bruklina Bekhema plaši apspriestajam strīdam ar vecākiem, šķiet, ka pagātne atkārtojas, jo arī bijušajam futbolistam Deividam Bekhemam savulaik bija piecus gadus ilgs atsvešinātības periods ar savu tēvu Tedu, kad abi bija tik dziļi konfliktā viens ar otru, ka pat nesarunājās.
Bruklins nesen tīmeklī publiskoja garu iznīcinošu vēstuli, kas vērsta pret vecākiem Deividu un Viktoriju Bekhemiem, kā arī brāļiem Romeo un Krūzu.
Kaut arī Deivids (50) un Teds (77) tagad uztur ciešas attiecības, tēvs un dēls savulaik pat nesarunājās. Pēc tam, kad Teds 2007. gadā piedzīvoja gandrīz nāvējošu veselības problēmu, tas mudināja viņus izlīgt un atsākt sazināties – kopš tā laika viņu attiecības atkal kļuvušas ļoti ciešas.
Savā paziņojumā Bruklins izteica virkni šokējošu apsūdzību, apgalvojot, ka vecāki viņu "kontrolē", cenšas iznīcināt viņa laulību un pazemo viņu. Bruklins arī apliecināja, ka brāļiem dots rīkojums uzbrukt viņam sociālajos medijos. Tagad avoti norāda, ka Deivids un Viktorija "cer", ka attiecības ar vecāko dēlu uzlabosies tāpat kā ar Tedu, taču tas ir "bēdīgs atgādinājums" par to, cik nopietns bija viņu pašu konflikts.
Iekšējais informācijas avots norādījis izdevumam “The Sun”: " Vēsture var atkārtoties. Deivids Bekhems jaunībā piedzīvoja konfliktu pats ar savu tēvu, un vēlāk abi izlīga. Es domāju, ka Deivids un Viktorija cer uz tādu pašu iznākumu arī šajā gadījumā, taču šobrīd tas neizskatās iespējams tuvākajā nākotnē.”
"Šis ir bēdīgs atgādinājums par to, kā Teds jutās, kad Deivids vērsās pret viņu pirms daudziem gadiem."
Deivids iepriekš atklāja, ka viņam bijis jāgaida "vairāk nekā divdesmit gadu", lai saņemtu jelkādu atzinību no tēva par savu veiksmīgo futbola karjeru. Runājot ar Džeimsu Kordenā podkāstā “This Life of Mine”, sportists 2024. gadā atzina, ka viņa ambiciozie mērķi radās, jo vēlējies iepriecināt savu tēvu Tedu. Taču sengaidītos vārdus "tu esi to paveicis, puika" viņš saņēmis tikai pēc 100 uzvarētām spēlēm.
"Mans tētis nekad nepateica, ka esmu labi pastrādājis, līdz nebiju izcīnījis savu simto uzvaru. Tā bija pirmā reize, kad tētis pagriezās pret mani un teica: 'tu esi to paveicis, puika'."
Deivids sacīja, ka nav saņēmis šādu atzinību nevienā citā savas karjeras posmā, neskatoties uz sešiem premjerlīgas tituliem, diviem FA kausiem, četriem “Community Shield” kausiem un Čempionu līgas titulu.
Deivida vecāki izšķīrās 2002. gadā pēc 33 kopdzīves gadiem. Process bija lēns, jo pāris nevarēja vienoties finanšu jautājumos. Drīz kļuva skaidrs, ka sportists izvēlējies nostāties mammas pusē šķiršanās laikā. Viņš bieži tika fotografēts kopā ar Sandru ģimenes saietos un reklāmas pasākumos. Teds bija atstumts. Šķita, ka Deivids cīnās, lai piedotu viņam par grāmatu, ko tēvs bija sarakstījis par dēlu Anglijas izlases kapteini un izdevis bez sportista atļaujas.
Teds tiek raksturots kā stingrs skolotājs Deividam bērnībā. Viņš strikti norādījis uz katru mazāko kļūdu futbolā treniņos un spēlēs – un šis stingrās audzināšanas modelis atstāja iespaidu arī uz laulību. Deivids atzina, ka bērnībā nekad nav redzējis savu tēvu maigu pret māti. Sportists savā 2001. gadā izdotajā biogrāfiskajā grāmatā rakstīja: "Viņš mīl manu mammu, bet nekad nav izturējies maigi pret viņu, kad mēs ar abām māsām bijām līdzās. Viņš ir diezgan skarbs un var būt sarkastisks. Viņš arī ātri aizsvilstas... Vismazāk man sevī patīk rakstura iezīme ātri sadusmoties. Es domāju, ka esmu to mantojis no tēva."
Tedam un Deividam bija grūti saprasties, kad bijušais Anglijas izlases kapteinis pārcēlās spēlēt Madrides “Real” komandā 2003. gadā. Teds tolaik atzina, ka attālums viņam licis baidīties, ka ir "zaudējis viņu uz visiem laikiem". Konflikts saasinājās, kad 2005. gadā klajā nāca neoficiālā biogrāfija “Deivids Bekhems: Mans dēls”. Attiecības vēl sliktākas padarīja reize, kad Teds atteicās no Deivida piedāvājuma skatīties viņa spēli 2006. gada Pasaules kausā.
Tomēr attiecības visbeidzot uzlabojās 2007. gadā, kad Teds piedzīvoja gandrīz nāvējošu sirdslēkmi 58 gadu vecumā. Mediķi trīs stundas cīnījās, lai viņu izglābtu.
Deivids, kurš bija pārcēlies spēlēt Losandželosas “Galaxy”, nekavējoties lidoja mājās no ASV un devās pie sava tēva gultas, kas mudināja abus beidzot izlīgt. Deivids nomaksāja tēva hipotekāro kredītu un nopirka viņam “Jaguar” automašīnu. Līdz 2021. gadam visi senie aizvainojumi bija dziedēti, jo Deivids bija vedējtēvs Teda kāzās ar partneri Hilariju.