Pusfinālu drāmās noskaidroti "Super Bowl" dalībnieki - 8. februārī "Seahawks" pret "Patriots"
Nacionālās amerikāņu futbola līgas (NFL) finālspēlē jeb "Super Bowl" tiksies Sietlas "Seahawks" un Jaunanglijas "Patriots".
Svētdien "Seahawks" triumfēja Nacionālajā Futbola konferencē (NFC), cīņā par vietu finālspēlē ar 31:27 pieveicot Losandželosas "Rams", savukārt "Patriots" bija labākie Amerikas Futbola konferencē (AFC), kur izšķirošajā "play off" mačā ar 10:7 pārspēja Denveras "Broncos".
Sietlas komanda NFC uzvarēja ceturto reizi vēsturē, bet "Super Bowl" triumfējusi vienu reizi, prestižo trofeju izcīnot 2013. gadā. Tikmēr "Patriots" vienība AFC uzvarējusi 12 reizes, bet "Super Bowl" - sešreiz. Pēdējo titulu Jaunanglijas klubs izcīnīja 2018. gadā.
"Super Bowl" mačā "Seahawks" un "Patriots" tikās arī 2015. gadā, kad ar 28:24 pārāka izrādījās Jaunanglijas komanda.
60. "Super Bowl" mačs tiks aizvadīts 8. februārī Santaklarā, vairāk nekā 68 000 skatītāju ietilpīgajā "Levi's Stadium" arēnā.
Pagājušajā sezonā par "Super Bowl" uzvarētājiem kļuva Filadelfijas "Eagles", kas ar 40:22 pārspēja iepriekšējo divu gadu čempionus Kanzassitijas "Chiefs".