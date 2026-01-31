NBA uz 25 spēlēm diskvalificē "76ers" uzbrucēju Polu Džordžu.
Basketbols
Šodien 20:22
NBA uz 25 spēlēm diskvalificē “76ers” uzbrucēju Polu Džordžu
Nacionālā basketbola asociācija (NBA) par aizliegto vielu lietošanu uz 25 spēlēm diskvalificējusi Filadelfijas "76ers" uzbrucēju Polu Džordžu.
NBA neatklāj, kādas vielas lietošanā pieķerts Džordžs, taču norāda, ka Džordžam tas ir pirmais šāda veida pārkāpums. Nepiedaloties nākamajās 25 spēlēs, Džordžs atalgojumā neiegūs aptuveni 11,7 miljonus ASV dolāru.
Džordžs laukumā varēs atgriezties pēc nepilniem diviem mēnešiem, kad "76ers" komandai līdz pamatturnīra beigām būs palikušas desmit spēles. Šobrīd Filadelfijas komanda ir sestā Austrumu konferencē un drošās pozīcijās, lai sezonu turpinātu arī pēc pamatturnīra.
35 gadus vecais Džordžs šosezon 27 mačos vidēji 31 minūtē guvis 16 punktus, izcīnījis 5,1 atlēkušo bumbu un atdevis 3,7 rezultatīvas piespēles.