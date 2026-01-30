VIDEO: Kalnu slēpošanas zvaigzne Lindsija Vona pēdējās sacensībās pirms olimpiskajām spēlēm piedzīvo nepatīkamu kritienu
Titulētā ASV kalnu slēpotāja Lindsija Vona piektdien Šveicē, aizvadot pēdējo startu pirms olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausa sacensībās nobraucienā piedzīvoja kritienu.
Wishing Lindsey Vonn a speedy recovery following her crash in Crans-Montana ❤️ pic.twitter.com/hZ6PcPVvW3— TNT Sports (@tntsports) January 30, 2026
41 gadu vecā kalnu slēpotāja neveiksmīgi piezemējās pēc lēciena un pēc kritiena trases augšdaļā sapinās drošības tīklā. Viņai tika sniegta medicīniskā palīdzība, pēc kuras amerikāniete lēnām sasniedza finiša līniju, taču pēc tam viņa ar helikopteru tika nogādātā uz medicīniskajām pārbaudēm. Pēc Vonas kritiena sacīkste tika pārtraukta sliktas redzamības dēļ. Viņa bija trešā kalnu slēpotāja, kura sacensībās Kransmontanā piedzīvoja kritienu.
Vona pagājušajā sezonā pēc teju sešu gadu pārtraukuma ceļgala savainojuma dēļ atgriezās sacensību apritē. Pagājušajā sezonā viņa kļuva par vecāko sievieti, kas Pasaules kausa izcīņā ir ieguvusi vietu uz goda pjedestāla, Sanvelijas trasē ASV finišējot otrajai supergigantā.
Šosezon pieredzējusī kalnu slēpotāja sacentās astoņās Pasaules kausa sacensībās, no kurām septiņas reizes iekļuva labāko trijniekā. Vona, kura Pasaules kausā ir izcīnījusi 84 uzvaras, olimpiskajās spēlēs tikusi zelta un bronzas godalgas nobraucienā, kā arī bronzas supergigantā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.