Policija sāk kriminālprocesu par iespējamu vardarbību pret daiļslidotāju Sofju Stepčenko
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par iespējamo vardarbību pret daiļslidotāju Sofju Stepčenko.
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā teica, ka par konkrētām personām informāciju sniegt nevar, tomēr, ņemot vērā publiski izskanējušās ziņas, policija apstiprināja, ka par iespējamiem nodarījumiem sportā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par iespējamu cietsirdību un vardarbību pret mazgadīgo.
Kā raksta daiļslidošanas portāls "anythinggoe.com", Stepčenko 2024. gada maijā Latvijas Slidošanas asociāciju (LSA) informējusi, ka treneri pret viņu vairākus gadus izturējušies vardarbīgi. Pērn maijā viņa uzrakstīja iesniegumu LSA, un federācija šo informāciju esot nodevusi policijai.
Kovaļkova iepriekš pauda viedokli, ka šī ir nomelnošanas kampaņa. Treneri noraida visus pret viņiem izskanējušos apvainojumus. "Mūsu rīcībā nav informācijas, ka būtu ierosināta lieta, turklāt pēc treneru iniciatīvas rudenī uzsākta lieta pret sportisti par apmelošanu," apgalvoja Kovaļkova.
Pēc treneru rīcībā esošas informācijas, portāls "anythinggoe.com" esot saistīts ar Stepčenko bijušā trenera Stefana Lambjēla skolu un viņi vērš uzmanību, ka raksta autore Anna Kellara ir Šveices daiļslidošanas skolas sabiedrisko attiecību menedžere. "Šo informāciju var atrast arī viņas sociālajos tīklos. Tas liek apšaubīt šo rakstu atbilstību žurnālistikas ētikai un normām," uzskata Kovaļčuka.
Trenere izcēla, ka klubā notiek daudzas starptautiskas sacensības. Viņasprāt, esot izveidota laba sistēma, kas ļaujot vienkārši nodarboties ar daiļslidošanu kā hobiju. "Mūsu klubā telpas ir aprīkotas ar videonovērošanas kamerām. Treniņu laikā ir klāt daudzi vecāki, jo kafejnīcā ir 100% skats caur stikla sienu," klāstīja Kovaļčuka.
Trenere apgalvoja, ka 13 gadu ilgās sadarbības laikā neesot saņemtas sūdzības no Stepčenko vai viņas vecākiem. "Mēs ceram, ka Sofja atgriezīsies augsta līmeņa sportā, sagatavosies un kvalificēsies nākamajām olimpiskajām spēlēm," izteicās Kovaļčuka.
Trenere arī lūdza visas puses, kuras portālam ir sniegušas komentārus par iespējamo vardarbību, vērsties policijā, lai treneri var aizstāvēties pret šiem apvainojumiem korektā un tiesiskā veidā.
Tikmēr Kellara norādīja, ka ir tikai viena no "AnythingGOEs" autorēm, kas pievērsusies Stepčenko lietai, kuras atspoguļošana ir "process ar vairākiem līdzstrādniekiem un redakcionālu pārskatīšanu pirms publicēšanas". Medijs šai lietai pievērsa uzmanību pēc tam, kad Stepčenko vērsa Kellaras uzmanību uz apsūdzībām.
Kellara apstiprināja, ka viņa atsevišķi strādājot ar Lambjēlu un Šveices slidošanas skolu, taču šie projekti nav saistīti ar daiļslidošanas mediju. ""AnythingGOEs" redakcijas komandai nav nekādas saistības ar Lambjēlu vai viņa slidošanas skolu," uzsvēra Kellara.
Pagājušajā gadā apvainojumus pret treneriem sāka izmeklēt arī Starptautiskā Slidošanas asociācija (ISU). Neskatoties uz izmeklēšanām, igaunis Reinsalu bija Latvijas delegācijas vadītājs janvārī Šefīldā notikušajā Eiropas čempionātā.
"Kristal Ice" treneri Reinsalu un Kovaļkova ir Latvijas daiļslidotāja Fedira Kuļiša treneri, un viņu klātbūtne plānota arī februārī gaidāmajās ziemas olimpiskajās spēlēs. Kovaļkova akreditēta kā Latvijas delegācijas pārstāve, bet Reinsalu, kurš palīdz arī Igaunijas daiļslidotājiem, citas valsts delegācijas sastāvā.
19 gadus vecā Stepčenko, kura startējusi trīs pasaules un divos Eiropas čempionātos, pēc iepriekšējās sezonas šobrīd neturpina sportistes karjeru. Rudenī Stepčenko neatsaucās aģentūras LETA aicinājumam izklāstīt lietas apstākļus.