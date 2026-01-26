Bļugers gūst vārtus otrajā mačā pēc kārtas, pārspējot Šilova komandas biedru. VIDEO
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers svētdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) otrajā mačā pēc kārtas guva vārtus, taču Vankūveras "Canucks" komanda zaudēja Pitsburgas "Penguins" vienībai ar vārtsargu Artūru Šilovu rezervē.
"Canucks" mājās ar 2:3 (0:0, 0:3, 2:0) piekāpās "Penguins" hokejistiem, kuri svinēja ceturto uzvaru pēc kārtas.
Bļugers uz ledus bija 13 minūtes un 51 sekundi, trīsreiz meta pa vārtiem, pielietoja piecus spēka paņēmienus, uzvarēja sešos no 14 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu. Lielu daļu sezonas izlaižot traumas dēļ, Bļugeram šajā pamatturnīrā piecos mačos ir trīs gūti vārti.
"Penguins" visus trīs vārtus guva otrajā periodā, vispirms izceļoties Jevgeņijam Malkinam un pēc tam divus precīzus metienus pievienojot debitantam Benam Kindelam. Trešā perioda septītajā minūtē Džeiks Debrasks cīņā vārtu priekšā iedabūja ripu mērķī, bet sešas minūtes pirms pamatlaika beigām ripa rikošetā no Bļugera nonāca Stjuarta Skinera sargātajos vārtos.
Šilovam netika dota iespēja sargāt vārtus pret bijušo komandu, bet Skiners atvairīja 30 no 32 metieniem. Kevins Lankinens "Canucks" vārtos tika galā ar 22 no 25 raidījumiem.
"Canucks" ar 39 punktiem 52 spēlēs ieņem pēdējo, 16. vietu Rietumu konferencē, bet "Penguins" ar 63 punktiem 51 cīņā ir piektajā pozīcijā Austrumu konferencē.