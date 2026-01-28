VIDEO: Rumānijā notikusi smaga fūres un mikroautobusa sadursme. Bojā gājuši septiņi Grieķijas futbola fani, viens - cīnās par dzīvību
Otrdien, 27. janvārī, smaga avārija izcēlās Rumānijā, kur fūre frontāli sadūrās ar mikroautobusu, kas uz UEFA Eiropas līgas spēli Francijā nogādāja Grieķijas futbola kluba Saloniku PAOK fanus.
Kā norāda vietējie mediji, avārija izcēlās plkst. 13.00 uz Rumānijas autoceļa Karanbeša-Lugoža. Kā liecina publicētie video, mikroautobuss, kas pārvadāja fanus, centās veikt apdzīšanas manevru, bet nenoskaidrota iemesla dēļ pēc apdzīšanas neatgriezās savā braukšanas joslā un frontāli sadūrās ar pretī braucošo kravas auto.
Sadursme bija ļoti smaga un tā praktiski iznīcināja mikroautobusu, atstājot aiz sevis metālu kaudzi. Avārijā dzīvību zaudēja seši mikroautobusa pasažieri un tā šoferis. Kā norāda glābēji, seši pasažieri tika atrasti miruši notikuma vietā, bet viens - gāja bojā ceļā uz slimnīcu. Trīs mikroautobusa pasažieri avārijā izdzīvoja un šobrīd atrodas ārstniecības iestādē.
Viens no izdzīvojušajiem atrodas smagā stāvoklī un šobrīd pieslēgts māklīgajai plaušu ventilācijas sistēmai, bet pārējie divi guvuši salīdzinoši mazāk bīstamus ievainojumus un šobrīd ir pie samaņas.
"Es biju dziļi šokēts, uzzinot par traģisko negadījumu Rumānijā, kurā dzīvību zaudēja septiņi mūsu jaunie tautieši. Grieķijas valdība un mūsu vēstniecība cieši sadarbojas ar vietējām varas iestādēm, sniedzot cietušajiem visu iespējamo atbalstu," pēc avārijas vietnē "Facebook" norādīja Grieķijas premjerministrs Kiriaks Micotakis.
Bet PAOK kluba prezidents Ivans Savidis norādīja, ka "Grieķiju ir piemeklējusi neaprakstāma traģēdija". "Esmu dziļi apbēdināts par jauniešu, mūsu mīļotās komandas fanu, nāvi, kuri devās šajā braucienā, lai būtu kopā ar PAOK. Es sēroju kopā ar viņu ģimenēm un miljoniem mūsu tautiešu. Lai Dievs dod mieru viņu dvēselēm," PAOK oficiālajā tīmekļa vietnē pauda Savidis.
Spēle starp Saloniku PAOK, kuru trenē Razvans Lusesku, un Lionas "Olympique" ir paredzēta ceturtdien Francijā plkst. 22.00.