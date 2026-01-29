Vieglatlētikā pieķer sportistus likmju izdarīšanā uz Eiropas un pasaules čempionātiem
Trīs Francijas un Vācijas vieglatlēti saņēmuši naudas sodus un neilgas diskvalifikācijas par likmju izdarīšanu uz komandas biedru sniegumu pasaules un Eiropas čempionātos, vēsta Vieglatlētikas integritātes savienība (AIU).
Francijas vidējo distanču skrējēja Aurora Flerī, izdarot 2000 eiro likmi 2024. gada Eiropas čempionātā, laimēja 5000 eiro, savukārt Vācijas diska metēji Henriks Jansens un Stīvens Ričers izdarīja 100 un 40 eiro lielas likmes pērnā gada pasaules čempionātā.
32 gadus vecajai Flerī piemērota sešu mēnešu diskvalifikācija, kas noslēgsies februāra beigās. Viņai jāmaksā arī 3000 eiro liels sods, visai summai nonākot labdarībā, norāda AIU. Flerī ir Francijas čempione, taču ne reizi nav startējusi olimpiskajās spēlēs.
27 gadus vecais Jansens un 22 gadus vecais Ričers katrs saņēmuši trīs mēnešu diskvalifikāciju. Jansens startēja 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs un pērnā gada pasaules čempionātā, kurā piedalījās arī Ričers.
AIU norāda, ka izglītības trūkums par derībām bija viens no vairākiem mīkstinošajiem faktoriem sankciju noteikšanā. Sportisti esot sadarbojušies ar AIU, nožēlojuši savu rīcību, kā arī viņiem pirms tam nav bijis citu disciplīnas pārkāpumu.