foto: Getty Images via AFP
Kristaps Porziņģis apskauj bijušo komandas biedru Džeisonu Teitamu pēc "Hawks" zaudējuma "Celtics" 17. janvārī. Šo spēli Porziņģis traumas dēļ bija spiests skatīties no malas.
Atlantas "Hawks" paziņo, kādas cerības Porziņģi drīzumā redzēt laukumā

Jauns.lv/LETA

Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa atgriešanās laukumā atlikta vēl uz vienu nedēļu, liecina viņa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Atlantas "Hawks" paziņojums.

Latvietis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ izlaidis astoņas spēles pēc kārtas. "Hawks" vēsta, ka Porziņģis piedalās basketbola treniņos, un viņa iespējamā atgriešanās tiks vērtēta pēc aptuveni vienas nedēļas.

Šajā sezonā Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā devies tikai 16 no vienības 47 spēlēm. Vidēji mačā viņš izcēlies ar 17,4 punktiem, 5,3 atlēkušajām bumbām, 2,8 rezultatīvām piespēlēm un 1,3 bloķētiem metieniem.

"Hawks" ar 22 uzvarām un 25 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas desmitajā vietā.

