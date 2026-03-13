Polijā arestēts Latvijas pilsonis, pie kura atrasti teju trīs kilogrami kokaīna. FOTO
Aizvadītajā nedēļā, 5. martā, Polijā tika aizturēts Latvijas pilsonis, kas pārvadāja teju trīs kilogramus kokaīna. Tā tirgus vērtība ir aptuveni 1,1 miljons Polijas zlotu jeb 257 tūkstoši eiro.
Robežsargi 46 gadus veco Latvijas pilsoni aizturēja Polijas ziemeļos, Podlases vojevodistē. Pārbaudes laikā vīrieša personīgajā "Ford" markas automašīnā tika atrasti 2,7 kg kokaīna, kura vērtība melnajā tirgū ir aptuvneni 1,1 miljons zlotu. Turpinot izmeklēšanu, darbinieki noskaidroja, ka kokaīns tika saņemts Vācijā un vests uz Latviju, lai realizētu to vietējā tirgū.
Pēc narkotiku atrašanas Latvijas pilsonis tika aizturēts. Par veikto pārkāpumu vīrietim draud 3 līdz 20 gadu ilgs cietumsods. Izmeklēšanu uzrauga Lomsas rajona prokuratūra. Pret Latvijas pilsoni, pamatojoties uz 2006. gada 14. jūlija likuma 66. panta 1. punktu par Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu ieceļošanu Polijā, uzturēšanos un izceļošanu no tās, tika uzsākta arī administratīvā procedūra par izraidīšanu no Polijas teritorijas.