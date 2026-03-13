ASV piedāvājušas iespaidīgu atlīdzību par informāciju, kas palīdzētu atrast Irānas līderus
ASV Valsts departaments izsludinājis 10 miljonu dolāru lielu atlīdzību par informāciju par Irānas jauno augstāko līderi Modžtabu Hamenei un citām Teherānas augstākajām amatpersonām.
Valsts departamenta sarakstā desmit personu vidū ir arī Irānas iekšlietu ministrs Eskandars Momeni un izlūkošanas un drošības ministrs Esmails Hatibs. "Šīs personas vada dažādus Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpusa elementus, kas plāno, organizē un īsteno terorismu visā pasaulē," teikts paziņojumā.
Departaments aicina sūtīt informāciju, izmantojot platformas "Tor" vai "Signal", un norāda, ka "jūsu informācija var dot jums tiesības uz pārcelšanos uz jaunu dzīvesvietu un atlīdzību". Valsts departamenta programma "Atlīdzība par taisnīgumu" piedāvā naudu par izlūkdatiem, kas ļauj notvert vai saukt pie atbildības meklēšanā izsludinātās personas.
Modžtabas Hamenei tēvs Ali Hamenei tika nogalināts 28. februārī, rūpīgi plānotā Irānas un ASV kopīgā operācijā, "iemidzinot" Irānas valdību un īstenojot precīzus triecienus pa trīs ēku kompleksu, kur vienā ēkā atradās ajatollas biroji, kurā viens stāvs bija veltīts militārajai izlūkošanai; otrā ēkā atradās Irānas Augstākā padome; bet trešajā Irānas Nacionālās drošības štābs.