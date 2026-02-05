Latvijas sportistu starta laiki un rezultāti olimpiskajās spēlēs
Piedāvājam Latvijas sportistu starta laikus un rezultātus 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā un Kortīnā, kas notiks no 6. līdz 22. februārim.
Prezentēti ziemas olimpisko spēļu tērpi
Otrdien tika prezentēti Latvijas delegācijas sporta un brīvā laika tērpus Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm.
Piektdiena, 6. februāris
No plkst. 21:00 līdz 23:30 - ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija. Latvijas karognesēji būs hokejists Kaspars Daugaviņš un kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane.
Sestdiena, 7. februāris
No plkst. 12:30 līdz 14:40 - nobrauciens kalnu slēpošanā vīriešiem (Elvis Opmanis)
No plkst. 14:00 līdz 15:40 - 10 kilometru skiatlons distanču slēpošanā sievietēm (Patrīcija Eiduka, Samanta Krampe, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja)
No plkst. 18:00 līdz 20:20 - 1. un 2. brauciens vīriešu vieniniekiem kamaniņu sportā (Kristers Aparjods, Gints Bērziņš)
Svētdiena, 8. februāris
No plkst. 13:30 līdz 14:50 - 10 kilometru skiatlons distanču slēpošanā vīriešiem (Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis)
No plkst. 15:05 līdz 16:35 - 4x6 kilometru jauktā stafete biatlona (Latvijas biatlona jauktais četrinieks - divas dāmas, divi kungi)
No plkst. 18:00 līdz 20:30 - 3. un 4. brauciens vīriešu vieniniekiem kamaniņu sportā (Kristers Aparjods, Gints Bērziņš)
Pirmdiena, 9. februāris
No plkst. 18:00 līdz 19:25 - 1. un 2. brauciens sieviešu vieniniekiem kamaniņu sportā (Kendija Aparjode, Elīna Ieva Bota)
Otrdiena, 10. februāris
No plkst. 10:15 - 11:45 - kvalifikācija sprintā klasikā distanču slēpošanā sievietēm un vīriešiem (Latvijas distanču slēpotāji)
No plkst. 11:30 līdz 14:35 - kvalifikācija 1000 metros šorttrekā (Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš)
No plkst. 12:45 līdz 14:45 - fināls sprintā klasikā distanču slēpošanā vīriešiem un sievietēm (Latvijas distanču slēpotāji, ja kvalificēsies)
No plkst. 14:30 līdz 16:25 - 20 kilometru individuālā distance vīriešiem biatlonā (Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers, Edgars Mise)
No plkst. 18:00 līdz 20:30 - 3. un 4. brauciens sieviešu vieniniekiem kamaniņu sportā (Kendija Aparjode, Elīna Ieva Bota)
No plkst. 19:30 līdz 23:45 - īsā programma daiļslidošanā vīriešiem (Deniss Vasiļjevs, Fedirs Kulišs)
Trešdiena, 11. februāris
No plkst. 12:30 līdz 14:40 - supergigants kalnu slēpošanā vīriešiem (Elvis Opmanis)
No plkst. 15:15 līdz 17:05 - 15 kilometru individuālā distance sievietēm biatlonā (Baiba Bendika, Estere Volfa, Annija Keita Sabule, Sanita Buliņa)
No plkst. 18:00 līdz 21:40 - 1. un 2. brauciens vīriešu un sieviešu divniekos kamaniņu sportā (Mārtiņš Bots/Renārs Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, Marta Robežniece/Kitija Bogdanova)
Kortīnas olimpiskais ciemats
Milānas–Kortīnas ziemas olimpisko spēļu laikā sportisti mitināsies pagaidu olimpiskajā ciematā Fiames apkaimē, aptuveni 10 minūšu braucienā no pilsētas centra.
Ceturtdiena, 12. februāris
No plkst. 10:30 līdz 13:05 - 1. un 2. brauciens skeletonā vīriešiem (Emīls Indriksons)
No plkst. 12:30 līdz 14:40 - supergigants kalnu slēpošanā sievietēm (Dženifera Ģērmane, Liene Bondare)
No plkst. 14:00 līdz 15:45 - 10 kilometru intervāla starts brīvajā stilā sievietēm distanču slēpošanā (Patrīcija Eiduka)
No 19.30 līdz 20:45 - komandu stafete kamaniņu sportā (Latvijas kamaniņu sporta izlase)
No 21:15 līdz 23:15 - pusfināls un fināls 1000 metros šorttrekā (Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš, ja kvalificēsies)
No 22:10 līdz 0:40 - Latvija vs ASV hokeja turnīra grupas spēle (Latvijas hokeja izlase)
Piektdiena, 13. februāris
No plkst. 12:45 līdz 14:40 - 10 kilometru intervāla starts brīvajā stilā distanču slēpošanā vīriešiem (Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis)
No plkst. 15:00 līdz 16:35 - 10 kilometru sprints vīriešiem biatlonā (Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers, Edgars Mise)
No plkst. 17:00 līdz 19:45 - 1. un 2. brauciens skeletonā sievietēm (Marta Andžāne)
No plkst. 20:00 līdz 0:10 - brīvās izvēles programma vīriešiem daiļslidošanā (Deniss Vasiļjevs, Fedirs Kulišs, ja kvalificēsies)
No plkst. 20:30 līdz 23:20 - 3. un 4. brauciens skeletonā vīriešiem (Emīls Indriksons)
Sestdiena, 14. februāris
No plkst. 11:00 līdz 13:00 - 1. brauciens milzu slalomā kalnu slēpošanā vīriešiem (Elvis Opmanis)
No plkst. 13:00 līdz 14:55 - 4x7,5 kilometru stafete sievietēm distanču slēpošanā (Latvijas izlase)
No plkst. 13:10 līdz 15:40 - Latvija vs Vācija grupas spēle hokejā (Latvijas hokeja izlase)
No plkst. 14:30 līdz 16:10 - 2. brauciens milzu slalomā kalnu slēpošanā vīriešiem (Elvis Opmanis, ja kvalificēsies)
No plkst. 15:45 līdz 17:15 - 7,5 kilometru sprints sievietēm biatlonā (Baiba Bendika, Estere Volfa, Annija Keita Sabule, Sanita Buliņa)
No plkst. 19:00 līdz 21:50 - 3. un 4. brauciens skeletonā sievietēm (Marta Andžāne)
No plkst. 21:15 līdz 0:05 - kvalifikācija 1500 metros šorttrekā (Roberts Krūzbergs)
Svētdiena, 15. februāris
No plkst. 11:00 līdz 13:00 - 1. brauciens milzu slalomā kalnu slēpošanā sievietēm (Dženifera Ģērmane, Liene Bondare)
No plkst. 12:15 līdz 13:00 - 12,5 kilometru iedzīšana biatlonā vīriešiem (Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers, Edgars Mise, ja kāds no minētajiem iekļūs sprintā top60)
No plkst. 14:30 līdz 16:10 - 2. brauciens milzu slalomā kalnu slēpošanā sievietēm (Dženifera Ģērmane, Liena Bondare, ja kvalificēsies)
No plkst. 15:45 līdz 16:50 - 10 kilometru iedzīšana biatlonā sievietēm (Baiba Bendika, Estere Volfa, Annija Keita Sabule, Sanita Buliņa, ja kāda no minētajām sprintā iekļūs top60)
No plkst. 20:10 līdz 22:40 - Latvija vs Dānija hokeja grupu turnīra spēle (Latvijas hokeja izlase)
No plkst. 19:00 līdz 21:00 - jauktā komandu sacensības skeletonā (Latvijas jauktā komanda)
Pirmdiena, 16. februāris
No plkst. 11:00 līdz 14:00 - 1. un 2. brauciens divniekiem bobslejā (Jēkaba Kalendas un Renāra Grantiņa ekipāžas)
No plkst. 12:00 līdz 14:10 - kvalifikācija 500 metros šorttrekā (Roberts Krūzbergs)
Otrdiena, 17. februāris
No plkst. 15:30 līdz 17:05 - 4x7,5 kilometru stafete vīriešiem biatlonā (Latvijas vīriešu izlase)
No plkst. 19:00 līdz 22:10 - 3. un 4. brauciens divniekiem bobslejā (Jēkaba Kalendas un Renāra Grantiņa ekipāžas)
*laiks un pretinieks vēl tiks precizēts - Latvijas hokeja izlases “play-off” spēle hokeja turnīrā
Trešdiena, 18. februāris
No plkst. 10:45 līdz 11:45 - kvalifikācija komandu sprintā distanču slēpošanā sievietēm un vīriešiem (Latvijas komandas)
No plkst. 11:00 līdz 13:00 - 1. brauciens slalomā kalnu slēpošanā sievietēm (Dženifera Ģērmane, Liene Bondare)
No plkst. 12:45 līdz 14:05 - fināls komandu sprintā distanču slēpošanā sievietēm un vīriešiem (Latvijas komandas, ja kvalificēsies)
No plkst. 14:30 līdz 16:10 - 2. brauciens slalomā kalnu slēpošanā sievietēm (Dženifera Ģērmane, Liene Bondare, ja kvalificēsies)
No plkst. 15:45 līdz 17:15 - 4x6 kilometru stafete sievietēm biatlonā (Latvijas sieviešu komanda)
No plkst. 21:15 līdz 23:00 - pusfināls un fināls 500 metros šorttrekā (Roberts Krūzbergs, ja kvalificēsies)
*laiks un pretinieks, ja kvalificēsies, tiks precizēts - Latvijas hokeja izlases ceturtdaļfināla spēle
Piektdiena, 20. februāris
No plkst. 15:15 līdz 16:15 - 15 kilometru masu starts biatlonā vīriešiem (ja kāds no Latvijas biatlonistiem kvalificēsies)
*laiks un pretinieks, ja kvalificēsies, tiks precizēts - pusfināls hokejā (iespējams, Latvijas hokeja izlase)
Sestdiena, 21. februāris
No plkst. 11:00 līdz 14:00 - 1. un 2. brauciens četriniekos bobslejā (Jēkaba Kalendas un Renāra Grantiņa ekipāžas)
No plkst. 12:00 līdz 14:55 - 50 kilometru klasika ar kopēju startu vīriešiem distanču slēpošanā
No plkst. 15:15 līdz 16:10 - 12,5 kilometru masu starts sievietēm biatlonā (ja kāda Latvijas biatloniste kvalificēsies)
No plkst. 21:40 līdz 0:30 - bronza spēle hokejā
Svētdiena, 22. februāris
No plkst. 11:00 līdz 14:20 - 3. un 4. brauciens četriniekos bobslejā (Jēkaba Kalendas un Renāra Grantiņa ekipāžas)
No plkst. 11:00 līdz 14:25 - 50 kilometri klasikā ar kopēju startu sievietēm distanču slēpošanā (Patrīcija Eiduka)
No plkst. 15:10 - 18:05 - fināls hokejā
No plkst. 21:30 līdz 23:45 - noslēguma ceremonija
Paziņoti Latvijas delegācijas karognesēji olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā; 28.01.2026.
Latvijas delegācijas karognesēji Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā būs hokejists Kaspars Daugaviņš un kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane. Latvijas ...