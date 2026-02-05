Olimpisko spēļu fakti (14.daļa): vai 13 būs laimīgs skaitlis?
Latvija līdz šim zem neatkarīga karoga piedalījusies 12 ziemas olimpiskajās spēlēs. 2026. gada olimpiāde Milānā un Kortīnā kļūs par 13. dalības reizi.
Ar diviem sportistiem Latvija debitēja 1924. gada ziemas spēlēs, kam sekoja tikai viens sportists četrus gadus vēlāk. Ar hokejistu un vairāku citu sporta veidu dalību 1936. gadā dalībnieku skaitu izdevās ievērojami kāpināt, bet vēlāk zem Latvijas karoga olimpisko spēļu apritē latvieši atgriezās tikai 1992. gadā, esot nemainīgi viena no dalībniecēm.
Līdz pat šī gada spēlēm Latvijas lielākā delegācija bija 57 sportistu apmērā, kas krietni pieaugusi uz Itāliju. Tajā Latviju pārstāvēs veseli 68 atlēti, kas tādējādi kļūs par lielāko delegācijas Latvijas vēsturē. Vai kvantitatīvais rādītājs dos arī vairāk medaļu?
Vismaz pie vienas godalgas latvieši allaž tikuši kopš 2006. gada spēlēm. Par ražīgāko kļuva 2014. gada spēles Sočos, kuros bobslejisti, skeletonisti un kamaniņu braucēji Latvijai atnesa veselas piecas godalgas. Tieši ar renes sporta veidiem var saistīt lielākās cerības - kamēr bobslejā un skeletonā notiek paaudžu maiņa, tikmēr kamaniņu sports turpina atrasties starp planētas spēcīgākajiem.
Potenciāli iespējami arī pārsteigumi. Kalnu slēpošanas elitē iespraukusies Dženifera Ģērmane, šorttrekā par Eiropas vicečempionu nesen kļuvis Roberts Krūzbergs, distanču slēpošanā konkurētspējīga atkal ir Patrīcija Eiduka, bet biatlonā par sevi var likt manīt Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls un, iespējams, kāda no dāmām - Baiba Bendika vai jaunā Estere Volfa.
Latvijas delegācijas karognesēji Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā būs hokejists Kaspars Daugaviņš un kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane. Latvijas ...
Nevar aizmirst Latvijas hokeja izlasi, kam palīdzēt varēs NHL spēlējošie hokejisti. Konkurence gan būs ļoti nopietna, jo arī citas nācijas sastāvos var iesaistīt pasaules spēcīgākās līgas pārstāvjus. Grupa ir pateicīga, lai tajā pie apstākļu sakritības varētu iegūt pat otro vietu, bet vēlāk tāpat visdrīzāk svarīgākā būs ceturtā spēle par tikšanu ceturtdaļfinālā. Pie medaļu pretedentēm Latvija netiek minēta, bet tas nenozīmē, ka nevar notikt pārsteigumi.
Visdrīzāk kādu godalgu Latvijas sportisti mājās varētu atvest arī no Itālijas, taču nez vai izdosies atkārtot Sočos iespēto ar veselām piecām medaļām. Latviešu pirmie starti jau 7. februārī jeb sestdien un tā katru dienu līdz pat 22. februārim.