Kristers Aparjods pēc pirmās dienas turpina cīņu par olimpisko medaļu
Kortīnā notiekošajās ziemas olimpiskajās spēlēs par medaļām sākuši cīnīties vīrieši kamaniņu sportā. Kristers Aparjods pēc pirmās dienas ir ceturtais, Gints Bērziņš desmitais, bet līderis ir Makss Langenhans.
Gan Kristers Aparjods, gan Gints Bērziņš pirms sacensībām norādīja, ka viņiem rekonstruētā Kortīnas renes sporta veidu trase iet pie sirds. Aparjods šeit ieņēma otro vietu testa sacensībās pirms Pasaules kausa sezonas sākuma, bet treniņos šonedēļ respektīvi 20., ceturto, piekto, septīto un otro vietu, kamēr Bērziņam divas septītās, divas astotās un 13. vieta.
1. brauciens
No 25 sportistiem, kuri kvalificējušies, Aparjods trasē devās kā trešais, bet Bērziņš kā ceturtais. Jāmin, ka olimpiskajās spēlēs rezultāti tiek noteikti četru braucienu kopsummā.
Kristers Aparjods, kuram šīs ir trešās olimpiskās spēles, sāka ar 3,521 sekunžu startu un trases augšdaļā iekrāja nelielas neprecizitātes, kas ietekmēja ātrumu. Trases garumā Aparjods attīstīja maksimālo ātrumu 129,8 kilometrus stundā, kas lika atpalikt no līdera Maksa Langenhana no Vācijas par gandrīz trim sekundes simtdaļām (0.297).
Labāko trijniekā rezultāts (53,221 sekundes) Aparjodu neierindoja. Viņu apsteidza austrietis Jonass Millers, kurš uzskatāms par vienu no favorītiem, kā arī mājinieks Dominiks Fišnalers, kurš trasē devās vadošās grupas pašās beigās. No bronzas Aparjodu šobrīd šķir 0,136 sekundes.
Netālu aiz Aparjoda ir cits mājinieks, Leons Felderers (tikai 0,003 sekundes), savukārt 0,052 sekundes no latvieša atpaliek austrietis Niko Gleišers. Citi konkurenti ir tālāk.
Labs brauciena sākums padevās Gintam Bērziņam (starts 3,509 sekundes), kurš piedalās otrajās olimpiskajās spēlēs. Pašā augšdaļā viņš pat bija priekšā līderim Langenhanam, taču līdz trases lejai neattīstīja ātrumu tik strauji, cik vadošie (maksimālais ātrums 127,1 kilometrs), kas no līdera Langenhana lika atpalikt par vairāk nekā pussekundi (0.538). Ar rezultātu 53,462 sekundes Bērziņš noslēdz labāko desmitnieku.
Pēc pirmā brauciena ar trases rekordu līderis ir vācietis Makss Langenhans. Viņš trasi veica 52,924 sekundēs. Vēl viens sportists, kurš trasi veica ātrāk par 53 sekundēm, bija austrietis Millers (52,959 sekundes), un viņš no Langenhana atpaliek par 0,035 sekundēm. Tikmēr trešais, no līdera atpaliekot par 0,161 sekundēm, ir itālis Fišnalers.
Aparjods pēc pirmā no četriem braucieniem ceturtais, Bērziņš - desmitais. Labāko trijnieks šobrīd ir 0,136 sekunžu attālumā un turpat uz papēžiem min piektās vietas īpašnieks. pic.twitter.com/4ccJZGCGL6— LETA Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs (@LETAsportsEXTRA) February 7, 2026
2. brauciens
Otrajā braucienā katra grupa (pirmie 12 un otrie 13) startēja apgrieztā secībā. Tas nozīmē, ka Aparjods trasē devās kā desmitais, bet Bērziņš kā devītais.
Aparjods otro braucienu veica ātrāk nekā pirmo (53,113 sekundes pret 53,221 sekundes), tāpat arī viņa starts bija nedaudz ātrāks. Tas atkal viņu ierindoja ceturtajā vietā braucienā un tāpat ceturtajā vietā kopvērtējumā.
Pieaugusi gan viņa atpalicība no bronzas pozīcijā esošā Dominika Fišnalera, kurš nu priekšā 0,210 sekundes. Fišnalers otro braucienu veica 53,039 sekundēs. Toties viņš palielinājis pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem - gan Leons Felderers, gan Niko Gleišers ir krietni tālāk.
Ātrāk otro braucienu veica arī Gints Bērziņš, kurš uzlaboja savu starta laiku (3,498 sekundes), tāpat kā brauciena laiku (53,424 sekundes). Tas ļāva viņam braucienā ieņemt vienu vietu augstāk nekā pirmajā (devīto), bet kopvērtējumā viņš joprojām ir desmitais (no līdera Langenhana viņš atpaliek par nedaudz vairāk nekā sekundi). Viņš pietuvojies devītās vietas īpašniekam no Vācijas, Timonam Grankanolo.
Uz olimpisko zeltu pieteicies Makss Langenhans, kurš arī otrajā braucienā laboja trases rekordu (52,902 sekundes). Tas ļauj viņam palielināt pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem līdz 0,162 sekundēm (otrais ir austrietis Jonass Millers). Cīņā par bronzu Leons Felderers ir priekšā Aparjodam.
"Ir vēl vesela nakts, mazāk nekā 24 stundas līdz nākamajiem braucieniem. Cīņa par medaļām turpinās," LTV teica Aparjods. Viņš līdz galam apmierināts ar savu sniegumu nebija. "Mazliet pašam sevi jāsavāc rokās. Ja rīt tiks aizvadīti mūžam labākie divi braucieni, tad varēšu iepriecināt sevi un citus." Arī Gints Bērziņš nebija apmierināts ar savu vietu, sakot, ka labais starts šajā trasē neko nenozīmējot.
Aparjods otrajā braucienā nostiprinās ceturtajā pozīcijā, taču tajā pat laikā attālinās no pirmā trijnieka. pic.twitter.com/ZPovLT93b3— LETA Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs (@LETAsportsEXTRA) February 7, 2026
Rīt kamaniņu sportā plānots trešais un ceturtais brauciens. Translācijas sākums no plkst. 18:00.
