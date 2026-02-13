16 gadus vecajam Lozberam spilgts sniegums sprinta debijā, Rastorgujevs noslēdz top30
2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs biatlonā 10 kilometros sprintā labākais no latviešiem bija Andrejs Rastorgujevs, kuram 30. vieta. 16 gadus vecais Rihards Lozbers savā debijā ieguva 32. vietu, bet Edgars Mise - 52. vietu. Renārs Birkentāls ar neveiksmīgu šaušanu 77. vietā.
Par labāko no Latvijas kļuva Andrejs Rastorgujevs, kuram šoreiz labākais sniegums šajās olimpiskajās spēlēs - ar vienu kļūdu šaušanā viņš ierindojās 30. vietā un tādējādi sasniedza iedzīšanas sacensības. Pirms tam klasikā Rastorgujevam 41. vieta. No uzvarētāja latvietis atpalika par divām minūtēm 3,8 sekundēm.
Sarunu ar Latvijas Televīziju (LTV) Rastorgujevs sāka ar atvainošanos skatītājiem un žurnālistiem par negatīvo attieksmi intervijā pēc iepriekšējā starta, kā arī pauda prieku par komandas biedriem, jo iedzīšanas distancē startēs trīs Latvijas biatlonisti.
Ar lielisku sniegumu izcēlās 16 gadus vecais olimpisko spēļu debitants Rihards Lozbers, kurš ar divām kļūdām šaušanā ieņēma tikai divas vietas zemāk par Rastorgujevu - 32. vietu. Arī solis trasē Lozberam bija pietiekami ātrs - 26. ātrākais slēpotājs starp 90 sportistiem. No uzvarētāja Lozbers atpalika par divām minūtēm 12,1 sekundi.
"Šis ir kaut kas, par ko sapņoju un beidzot to izdarīju. Man ir ļoti liels prieks, ka tas sanāca. Liels paldies smērētājiem, jo slēpes bija vienkārši izcilas," pēc 32. vietas teica Lozbers. "Šodien gāju uz visu banku. Man nebija, ko zaudēt, jo individuālajās sacensībās es slikti nostartēju. Stāvus šaušanā pēdējā šāvienā ir paša vaina, jo nedaudz sapriecājos."
Iedzīšanas sacensības sasniedza arī cits debitants, Edgars Mise. Viņš trasē devās kā ceturtais, nesašāva vienu stāvus mērķi un finišēja 52. vietā. No uzvarētāja Mise atpalika par divām minūtēm 49,8 sekundēm. Savukārt visneveiksmīgākās sacensības Renāram Birkentālam, kuarm jau veseli trīs soda apļi guļus šaušanā, kam tika pievienoti vēl divi stāvus. Pieci soda apļi deva tikai 77. vietu un viņš netika iedzīšanas sacensībās.
Par olimpisko čempionu kļuva Francijas pieredzējušais biatlonists Kantēns Fijons-Majē, kurš par čempionu kļuva ar nekļūdīgu šaušanu. Viņš trasi veica 22:53,1 minūtēs. Sudrabu un bronzu ieguva norvēģi - par sudraba medaļnieku kļuva Vetle Kristiansens, bet otro bronzu šajās olimpiskajās spēlēs izcīnīja bēdīgi slavenais Sturla Holms Lēgreids.
Vēl labāko sešiniekā iekļuva tādi sportisti kā franūzis Emiljēns Žaklēns, zviedrs Sebastians Sāmuelsons un norvēģis Johaness Skjevdals Dāle. Jau rīt sprinta distanci aizvadīs dāmas, Latviju pārstāvot četrām sportistēm.
