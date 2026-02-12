Roberts Krūzbergs gūst izcilāko panākumu Latvijas olimpiskā šorttreka vēsturē, tomēr medaļas sapnis izplēn pēdējā aplī
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs ceturtdien Milānā izcīnīja piekto vietu olimpisko spēļu šorttreka sacensībās 1000 metru distancē.
Piektā vieta Latvijai ir vēsturē augstākā olimpisko spēļu šorttreka sacensībās.
A finālā par medaļām cīnījās pieci sportisti. Slidojuma sākumā Krūzbergs bija ceturtais, bet vēlāk pakāpās uz trešo vietu, taču pāris apļus pirms finiša nenoturējās medaļu pozīcijās.
Zelta medaļu spraigā finišā izrāva nīderlandietis Jenss van't Vouts ar finišu vienā minūtē un 24,537 sekundēs. Tikai 0,028 sekundes viņam zaudēja ķīnietis Suņs Lons, bet 0,074 sekundes lēnāks bija Dienvidkorejas šorttrekists Jonguns Rims.
Kanādietis Viljams Dandžinu, kurš lielāko daļu fināla kontrolēja sacensību gaitu, finišēja ceturtais sešas sekundes simtdaļas aiz labāko trijnieka un par vienu simtdaļu pārspēja Krūzbergu.
Krūzbergs olimpiskajās spēlēs startēs arī 500 un 1500 metros. Reinis Bērziņš startēja tikai 1000 metros, nepārvarot ceturtdaļfinālu.
Par piekto vietu olimpisko spēļu individuālajās sacensībās sportists var pretendēt uz 18 441 eiro lielu prēmiju.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.