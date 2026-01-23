Olimpisko spēļu fakti (1.daļa): visbiežāk Latvijas karognesēji bijuši hokejisti
Pavisam drīz, no 6. februāra, Milānā un Kortīnā sāksies 2026. gada ziemas olimpiskās spēles. Tuvojoties nozīmīgajam sporta notikumam, Jauns.lv iepazīstina ar dažādiem ap spēlē esošiem faktiem, kas saistīti ar Latvijas delegāciju un globāliem notikumiem.
Līdz šim Latvija zem sava karoga piedalījusies 12 ziemas olimpiskajās spēlēs. Pirmās Latvijas laikā bija dalība 1924., 1928. un 1936. gada spēlēs, bet pēc neatkarības atgūšanas un sākot no 1992. gada latvieši ir ziemas spēļu patstāvīga dalībniece.
Katras olimpiskās spēles sākas ar atklāšanas ceremoniju, visbiežāk stadionā (pēdējās vasaras spēlēs Parīzē ceremoniija notika pilsētas ielās) iesoļojot visām dalībnieku delegācijām. Tas nozīmē, ka delegācijām jānominē kāds, kurš ienesīs karogu. Ja līdz 2022. gada spēlēm ziemas Pekinā to darīja viens sportists, tad dzimumu līdztiesības vārdā kopš Pekinas karogu ienes divi sportisti - viens vīrietis un viena sieviete.
Līdz šim Latvijas karogu visbiežāk ziemas spēlēs nesuši hokejisti. 1936. gadā to darīja Leonīds Vedējs, savukārt pēc neatkarības atgūšanas pie šī goda tikuši Harijs Vītoliņš 2002. gadā, Artūrs Irbe 2006. gadā, Sandis Ozoliņš 2014. gadā un Lauris Dārziņš 2022. gadā (tandēmā ar Elīzu Tīrumu, kas ir vienīgā kamaniņu sporta pārstāve, kam ticis gods nest karogu).
Otrs biežākais sporta veids, kas ticis pie šī goda, ir bobslejs. Pirmajās spēlēs kopš neatkarības atgūšanas, 1992. gadā, Latvijas karogu Albērvilā ienesa bobslejists Jānis Ķipurs, 1994. gadā Lillehammerē bijušais bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis, 1996. gadā Nagano bijušais bobsleja izlases treneris Sandis Prūsis, bet 2018. gadā Phonjčanā - bijušais stūmējs Daumants Dreiškens.
Pa reizei Latvijas karogu atklāšanas ceremonijā nesuši skeletonists, ātrslidotājs un slēpotājs. 2010. gadā Vankūverā karogu ienesa titulētais Martins Dukurs, 1928. gadā Sanktmoricā vienīgais Latvijas olimpietis, ātrslidotājs Alberts Rumba, bet 1924. gadā - slēpotājs Roberts Plūme.
Pagaidām nav zināms, kuri sportisti ienesīs karogu Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēles. Atklāšanas ceremonija gaidāma leģendārajā “San Siro” stadionā. Latvijas karognesējus plānots paziņot 28. janvārī.