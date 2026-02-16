Šorttrekists Reinis Bērziņš sāpīgi krīt un netiek ceturtdaļfinālā 500 metru distancē
Latvijas šorttrekists Reinis Bērziņš pirmdien 500 metru priekšsacīkstēs Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensību nespēja kvalificēties ceturtdaļfinālam.
Savā priekšskrējienā Bērziņš, kurš sacensībās aizstāja savainoto Robertu Krūzbergu, pēc kritiena finišēja trešajā pozīcijā. Bērziņš nebija labāko divu vidū trešo vietu ieguvēju konkurencē priekšskējienos, kas liedza iekļūt nākamajā kārtā.
Bērziņš krita īsi pirms paša finiša, līkumā mēģinot apdzīt līderus. Pēc sava skrējiena sarunā ar LTV Bērziņš pauda, ka nesapratis, kas noticis. Viņa plāns bijis apdzīt divus konkurentus, kuri pirms tam viens ar otru cīnījās par pirmo vietu.
Jau vēstīts, ka 1000 metros Bērziņš nepārvarēja ceturtdaļfinālu, kur Krūzbergs ieņēma piekto vietu, bet 1500 metros Krūzbergs, spītējot traumai, izcīnīja bronzas godalgu. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Roberts Krūzbergs - olimpisko spēļu bronzas medaļnieks
2026. gada 14. februārī par 1500 metru šorttrekā bronzas medaļnieku kļuva Latvijas sportists Roberts Krūzbergs.