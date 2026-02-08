Kristers Aparjods paliek soli no olimpiskās medaļas
Latvijas sportists Kristers Aparjods svētdien Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu sacensībās kamaniņu sportā izcīnīja ceturto vietu, kamēr Gints Bērziņš bija desmitajā pozīcijā.
Par čempionu kļuva vācietis Makss Langenhans, godalgas izcīnot arī austrietim Jonasam Milleram un itālim Dominikam Fišnalleram.
Langenhans bija nepārspēts visos četros braucienos un summā Milleru pārspēja par 0,596 sekundēm, bet Fišnalleru - par 0,934 sekundēm. Millers visos četros braucienos bija otrais, bet Fišnallers trešais.
Aparjods no uzvarētāja atpalika 1,421 sekundi, bet labākais trijnieks palika 0,487 sekunžu attālumā. Pirmajā, otrajā un ceturtajā braucienā Aparjods bija ceturtais, bet trešajā pēc neveiksmes startā uzrādīja septīto rezultātu, kas ietekmēja cīņu par kādu no medaļām.
Noteikumi par naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā nosaka, ka par olimpiskajās spēlēs iegūtu ceturto vietu valsts sportistam izmaksā aptuveni 30 700 eiro.
Piektais bija austrietis Niko Glaieršers 0,361 sekundi aiz Aparjoda, bet sešinieku noslēdza vācietis Fēlikss Lohs.
Bērziņš no čempiona četru braucienu summā atpalika 2,852 sekundes. Pirmajā braucienā latvietis bija desmitais, nākamajos divos - devītais un uz šādu vietu pakāpās arī summā, taču 17. rezultāts pēdējā braucienā atmeta viņu atpakaļ uz desmito pozīciju.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs Aparjods bija piektais, bet Bērziņš - septītais. Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.