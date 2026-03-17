"Tā ir neadekvāta!" Horens Stalbe asi kritizē sabiedrības reakciju uz Rutuļa pārkāpumu
Mūziķis Horens Stalbe sociālajā tīklā “Facebook” paudis viedokli, ka sabiedrības reakcija uz dziedātāja Normunda Rutuļa iespējamo pārkāpumu ir nesamērīgi asa. Vienlaikus viņš uzsvēris, ka neattaisno braukšanu dzērumā, tomēr aicina nesteigties ar nosodījumu, pirms nav zināmi visi notikušā apstākļi.
"“Kurš bez vainas, lai met akmeni pirmais”… Es neattaisnoju braukšanu dzērumā, bet lielas sabiedrības daļas reakcija uz viņa pārkāpumu ir, maigi izsakoties, neadekvāta… Par šādiem izteikumiem lielu daļu “rējēju” vajadzētu pašus saukt pie atbildības,” sociālajā tīklā “Facebook” pauda Stalbe.
Atbildot uz kādu komentāru, viņš norādīja, ka “mēs neko nezinām par notikušo — kas, kāpēc utt. Ikreiz, kad kāds nesas lielā ātrumā ar auto un gribas viņu nosodīt, es tomēr padodu ceļu, jo atceros, kā šādā veidā tika izglābts mans audžudēls, kurš bija uz nāves robežas, un nebija laika un iespējas izsaukt “ātros”…”
Neminot personas vārdu, prokuratūrā apstiprināja, ka pirmdien kriminālvajāšanai no Valsts policijas saņemts kriminālprocess par sestdien Rīgas centrā konstatēto braukšanu dzērumā, un patlaban personai celta apsūdzība.
Prokuratūra atzīmē, ka pēc apsūdzības uzrādīšanas šādas kategorijas lietās ir iespējami trīs varianti, proti, prokuratūra pati piemēro sodu, prokuratūra vienojas ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un lūdz tiesai šo vienošanos apstiprināt, vai arī lieta tiek nosūtīta uz tiesu skatīšanai vispārējā kārtībā.
Jau ziņots, ka sestdien, 14. martā, īsi pirms pusnakts Rīgā, Lāčplēša ielā, notika automašīnu “Mercedes-Benz” un “Cupra” sadursme. Negadījumā neviena persona necieta. Likumsargi konstatēja, ka viens no automašīnas vadītājiem bija braucis vairāk nekā divu promiļu alkohola reibumā. Sociālajos tīklos izplatījās video, kuros bija redzams, ka automašīnas vadītājs, kurš bija vairāk nekā divu promiļu reibumā, ir dziedātājs Normunds Rutulis.