Patrīcija Eiduka ar lielisku rezultātu ieved Latviju finālsacensībās komandu sprintā
Latvijas distanču slēpotājas Kitija Auziņa un Patrīcija Eiduka trešdien Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs komandu sprinta kvalifikācijā brīvajā stilā ierindojās 12. vietā un kvalificējās finālam. Vīrieši finālam nekvalificējās.
Summā Auziņa un Eiduka sprinta distanci veica sešās minūtēs un 59,90 sekundēs, no kvalifikācijas uzvarētājām zviedrietēm atpaliekot 29,96 sekundes. Auziņa savu posmu veica trijās minūtēs 38,48 sekundēs, kas bija 32. labākais rezultāts starp visām startējušajām sportistēm, bet augsto sesto rezultātu uzrādīja Eiduka (3:21,42 minūtes).
Kvalifikācijā otro labāko rezultātu uzrādīja Somijas slēpotājas, bet trešo - kanādietes. Kopā piedalījās 26 nācijas. Finālam, kas sāksies plkst. 12.45 pēc Latvijas laika, kvalificējās 15 ātrākās komandas.
Vīriešiem Niks Saulītis ar Lauri Kaparkalēju finālsacensībām nekvalificējās, ierindojoties 17. vietā 27 komandu konkurencē. Sākotnēji bija plānots, ka startēs Raimo Vīgants, taču beigās tā nenotika. Pirmajā etapā devās Lauris Kaparkalējs, bet otrajā - Niks Saulītis. Kaparkalējs uzrādīja rezultātu 3:02,30 minūtes (34. laiks starp visiem), bet Saulītis 3:02,95 minūtes (36. laiks starp visiem), kas kopā deva 6:05,25 minūtes.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.