Dženifera Ģērmane kļūdās un olimpiskajā debijā piedzīvo vilšanos
Latvijas kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane slaloma disciplīnā pirmajā braucienā otrdien nefinišēja. Liene Bondare ieņem 53. vietu.
Ģērmane savās pirmajās olimpiskajās spēlēs startēja ar 17. numuru, un Latvijas sportiste trases augšdaļa izlaida vārtus un nefinišēja. Liene Bondare trasē devās ar 67. numuru un finišēja 53,95 sekundēs, no līderes Mikaēlas Šifrinas atpaliekot 6,82 sekundes.
Līdere pēc pirmā brauciena ir amerikāniete Šifrina, kura šajā sezonā ir Pasaules kausa ranga līdere. Soču olimpisko spēļu čempione slaloma disciplīnā startēja septītā un trasi veica 47,13 sekundēs.
Otrajā vietā pēc pirmā brauciena ir Lēna Dirra no Vācijas, kura no līderes atpalika 0,82 sekundes, savukārt sekundi aiz līderes finišēja Kornēlija Ēlunda no Zviedrijas, ierindojoties trešajā vietā.
Sacensībām Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs bija pieteiktas 95 kalnu slēpotājas. Otrais brauciens, kurā startēs visas pirmo braucienu veikušās kalnu slēpotājas, tiks aizvadīts plkst. 14.30. Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Pirms četriem gadiem Pekinā par olimpisko čempioni kļuva Slovākijas kalnu slēpotāja Petra Vlhova, aiz sevis atstājot austrieti Katarīnu Līnsbergeri un Šveices sportisti Vendiju Holdeneri. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.