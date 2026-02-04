Olimpisko spēļu fakti (13. daļa): visbiežāk no Latvijas braukuši distanču slēpotāji
No 6. februāra Itālijā startēs ziemas olimpiskās spēles. Ar lielāko vēsturē delegāciju uz tām dosies latvieši, un ir skaidrs, kurš sporta veids pārstāvēts visbiežāk.
Iespējams, pārsteidzoši, taču tā ir distanču slēpošana. Šī kļūs jau 12. reize, kad Latvijas sportisti ziemas olimpiskajās spēlēs zem Latvijas karoga startēs šajā nozīmīgajā forumā. Izlaistas tikai vienas - 1928. gada spēles, kad Latviju pārstāvēja tikai viens atlēts. 2026. gadā tiks atkārtots pirms četriem gadiem sasniegtais dalībnieku skaita rekords - veseli septiņi sportisti.
Paziņoti Latvijas delegācijas karognesēji olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā; 28.01.2026.
Latvijas delegācijas karognesēji Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā būs hokejists Kaspars Daugaviņš un kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane. Latvijas ...
Dalītu otro vietu pēc Milānas ieņems ātrslidošana, biatlons, bobslejs un kamaniņu sports, Latvijas sportistiem uz ziemas spēlēm pošoties desmit reizes. Tieši ātrslidošanā 1928. gadā bija vienīgais Latvijas pārstāvis olimpiskajās spēlēs, bet pēc Haralda Silova karjeras beigām pirms četriem gadiem jauni mantinieki atradušies nav.
Biatlons no Latvijas nemainīgi pārstāvēts kopš 1992. gada. Veseli deviņi sportisti bijuši 2006. un 2010. gada olimpiādē, bet šoreiz otra lielākā delegācija - astoņi atlēti, kas ļaus veidot stafešu komandas gan vīriem, gan dāmām. Arī bobslejs un kamaniņu sports no Latvijas pārstāvēts nemainīgi kopš 1992. gada. Bobslejs visbiežāk devies ar divām ekipāžām jeb astoņiem sportistiem un izņēmums nav arī 2026. gads. Tas atnesis Latvijai arī vairākus cēlmetālus ar Oskaru Melbārdi priekšgalā.
Iededz Milānas ziemas olimpisko spēļu uguni
Senajā Olimpijā trešdien svinīgā ceremonijā tika iedegta Milānas-Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpisko spēļu uguns.
Kamaniņu sports trešās spēles pēc kārtas aizvedis desmit sportistu lielu delegāciju. Kopumā desmit sportisti no kamaniņu saimes uz olimpiādi dodas jau piekto reizi, kas liecina par stabilitāti. Ar kamaniņu sportu var saistīt lielākās cerības medaļas izcīnīšanā - kopš 2006. gada tieši šajā sporta veidā ar panākumiem ziemas sporta līdzjutēji īpaši lutināti.
Devīto reizi no Latvijas uz olimpiskajām spēlēm devušies kalnu slēpotāji. Pirmo reizi no kalnu slēpotāju kopienas kāds no sportistiem ticis pie karognesēja goda - to darīs uzlecošā zvaigzne Dženifera Ģērmane. Visvairāk dalībnieku no kalnu slēpošanas bija 2014. gadā Sočos - pieci, taču līdz šim ar augstiem rezultātiem latvieši nav izcēlušies.
Septīto reizi no Latvijas olimpiskajās spēlēs būs pārstāvēti hokejisti un skeletonisti. Hokeja izlase olimpiādē debitēja tālajā 1936. gadā, pēc kā atgriezās vien 2002. gadā. Kopš Soltleiksitijas izlaistas tikai vienas spēles 2018. gadā. Hokejisti arī veido lielāko delegāciju starp visiem - pieteikumā var atrasties 25 hokejisti. Skeletonā Latvijai bijusi nemainīga pārstāvniecība kopš 2002. gada spēlēm ASV. Šajā sporta veidā ar Martina Dukura veikumu iegūtas divas sudraba godalgas, bet pēc Dukuru aiziešanas četru gadu laikā parādījušies jauni sportisti, kuri februārī piedzīvos debiju tik augsta līmeņa sacensībās.
Sesto reizi pārstāvēta tiks daļslidošana un šorttreks, bet vismazāk reižu no Latvijas uz olimpiskajām spēlēm devušies tādos sporta veidos kā ziemeļu divcīņā (divas reizes) un frīstaila slēpošanā (vienu reizi). Tāpat ir sporta veidi vai disciplīnas, kurā Latvija vēl nav bijusi pārstāvēta - piemēram, sieviešu hokejā, kērlingā, snovbordā un kalnā kāpšanas slēpošanā.
Milānas-Kortīnas 2026 Olimpiešu siena LOK
Pirmdien, 22. decembrī, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) telpās svinīgi tika atklāta Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas Olimpisko spēļu Olimpiešu siena.