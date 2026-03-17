Ekonomikas ministrijas pērnā gada izdevumi
Ekonomikas ministrijas (EM) izdevumi pērn sasniedza 306,007 miljonus eiro, otrdien Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē informēja EM valsts sekretārs Raivis Bremšmits.
No kopējās summas 151,387 miljoni eiro bija paredzēti valsts pamatfunkciju īstenošanai, bet 154,620 miljoni eiro bija paredzēti Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējo Atveseļošanas fonda (ĀFR) līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai.
Šogad izdevumi plānoti 117,045 miljonu eiro apmērā, no kuriem 39,375 miljoni eiro paredzēti valsts pamatfunkciju īstenošanai, bet 77,67 miljoni eiro - ES politiku instrumentu un pārējo ĀFR līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai.
EM uzņēmējdarbības konkurētspējas atbalstam pērn novirzīja 233,6 miljonus eiro jeb 76,1% no ministrijas 2025. gada budžeta. Savukārt būvniecībai un mājokļu politikas īstenošanai un atbalstam iedzīvotājiem tika novirzīti 37 miljoni eiro, oficiālās statistikas nodrošināšanai - 14,5 miljoni eiro, nozaru vadības un politikas plānošanai - 11,7 miljoni eiro, iekšējā tirgus uzraudzībai - 5,8 miljoni eiro, bet konkurences politikas īstenošanai - 4,4 miljoni eiro.
Savukārt šogad 152,1 miljons eiro paredzēts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai un atbalstam uzņēmējdarbības konkurētspējai, bet 25,7 miljoni eiro - labvēlīgas un drošas vides veicināšanai.
No iekšzemes kopprodukta (IKP) 2025. gadā nozaru ieguldījuma izmaiņas pret iepriekšējo gadu bija -0,5 procentpunkti apstrādes rūpniecībā, -0,4 procentpunkti tirdzniecībā un būvniecībā, -0,3 procentpunkti komercpakalpojumos un informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, -0,1 procentpunkts valsts pārvaldē un aizsardzībā, kā arī operācijās ar nekustamo īpašumu, savukārt -0,2 procentpunkti transportā un uzglabāšanā un pārējā rūpniecībā, bet -0,1 procentpunkts lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.
Pērn izdevumi lielo investīciju projektu īstenošanai bija 30 miljoni eiro, bet eksporta tirgus apguvei un investīciju piesaistei tika novirzīti 24,75 miljoni eiro.
EM novirzīja 270 miljonus eiro atbalstam aizsardzības industrijai, bet plānotais investīciju apjoms ir 690 miljoni eiro. Atbalstīti 53 projekti, bet 71 projekts par 60 miljoniem eiro ir vērtēšanā.