Deniss Vasiļjevs pārvar pirmo šķērsli un kvalificējas olimpisko spēļu izvēles programmai, Fediram Kuļišam sacensības beigušās
Latvijas sportists Deniss Vasiļjevs otrdien Milānā kvalificējās olimpisko spēļu daiļslidošanas sacensību izvēles programmai, savukārt debitantam Fediram Kuļišam sacensības noslēdzās pēc īsās programmas.
Vasiļjeva sniegums īsajā programmā tika novērtēts ar 82,44 punktiem, kas viņam deva 17. vietu 29 startējušo daiļslidotāju konkurencē. Izvēles programmai, kas notiks piektdien, kvalificējās 24 labāko rezultātu īpašnieki.
Kuļišs jau savas programmas ievadā centās izpildīt četrkāršo lēcienu, taču neveiksmīgi piezemējās, kas viņam liedza iegūt augstvērtīgu rezultātu. Savā debijā olimpiskajās spēlēs Kuļišs ar 66,86 punktiem bija pirmspēdējā, 28. vietā.
Visaugstāko vērtējumu - 108,16 punktus - saņēma favorīts Iļja Maļiņins no ASV, otrais ar 103,07 punktiem bija japānis Juma Kagijama, bet trešo rezultātu ar 102,55 punktiem sasniedza Francijas daiļslidotājs Adams Fa.
Vasiļjevam vistuvāko rezultātu, par 0,42 punktiem mazāku, uzrādīja Igaunijas daiļslidotājs Aleksandrs Selevko, kurš īsajā programmā ieņēma 18. vietu.
Vasiļjevs startē savās trešajās olimpiskajās spēlēs, iepriekšējās divās izcīnot 19. un 13. vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.