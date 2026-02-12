Skandalozajās skeletona sacensībās Emīls Indriksons pēc pirmās dienas otrā desmita beigās
Latvijas sportists Emīls Indriksons ceturtdien pēc olimpisko spēļu skeletona sacensību otrā brauciena ieņem 17. vietu, bet līderis ir Mets Vestons no Lielbritānijas.
Olimpiskais čempions tiks noskaidrots četru braucienu summā, pārējos divus braucienus aizvadot piektdien.
Indriksons gan pirmajā, gan otrajā braucienā uzrādīja 17. labāko laiku, finišējot attiecīgi pēc 57,29 sekundēm un 57,11 sekundēm. Summā Indriksons ar laiku viena minūte un 54,40 sekundes saglabāja 17. vietu 24 sportistu konkurencē.
Latvieša Martina Dukura trenētais Vestons pirmajā braucienā finišēja pēc 56,21 sekundes, sasniedzot jaunu trases rekordu, bet otrajā braucienā bija vēl par 0,33 sekundēm ātrāks, summā esot līderis ar laiku viena minūte un 52,09 sekundes.
Otrais pēc otrā brauciena ir Aksels Jungs no Vācijas, kurš līderim zaudē 0,30 sekundes, bet labāko trijnieku noslēdz vēl viens vācietis Kristofers Grothers, kurš no Vestona atpaliek 0,46 sekundes.
Iepriekšējos olimpisko spēļu čempions Grothers pēc pirmā brauciena bija ceturtais, tomēr trešo laiku pirmajā braucienā uzrādījušais mājinieks Amedeo Baņiss pēc otrā brauciena noslīdēja uz piekto pozīciju.
Uz starta izgāja 24 no 25 sākotnēji pieteiktajiem sportistiem. Jau ziņots, ka īsi pirms sacensībām Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) diskvalificēja Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču, kurš atteicās mainīt ķiveri, uz kuras attēloti vairāk nekā 20 ukraiņu sportisti un treneri, kas nogalināti Krievijas uzsāktajā karā. Latvijas izlases treneris Šteinbergs jau uzrakstījis un iesniedzis protestu.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos un jau paspējuši izcīnīt vienu medaļu. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.