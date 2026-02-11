Kļūdas trasē liedz Botam ar Plūmi pacīnīties par medaļām, itāļi pārtrauc vācu dominanci
Olimpisko spēļu divnieku sacensībās kamaniņu sportā labākie no latviešiem bija Mārtiņš Bots ar Robertu Plūmi, kuri finišēja piektie. Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts olimpiskajā debijā finišēja devītie.
Divniekos vēsturiski Latvija ir izcīnījusi medaļas, ko iespējuši Andris un Juris Šici. Pirms četriem gadiem Pekinā Mārtiņš Bots/Roberts Plūme palika uzreiz aiz goda pjedestāla.
Divniekos par olimpiskajām medaļām cīnījās 17 ekipāžas. Kā pirmie no Latvijas trasē pirmajā braucienā devās Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, kuri pēc 3,815 sekunžu starta pieļāva kļūdu trases augšdaļā, kas vēlāk ietekmēja daudz. Ar rezultātu 52,749 sekundēm viņi ieņēma devīto vietu, no līderiem atpaliekot par 0,267 sekundēm.
Otrajā braucienā Ševics-Mikeļševics/Krasts kļūdījās turpat, kur pirmajā braucienā, kas ietekmēja rezultātu (tas bija lēnāks pret pirmo par 0,185 sekundēm). Devīto vietu gan izdevās nosargāt, kas arī ir abu sportistu rezultāts olimpiskajā debijā.
Ar sesto numuru pirmajā braucienā trasē devās Mārtiņš Bots/Roberts Plūme. Pēc 3,818 sekundēm viņi, tāpat kā komandas biedri, nedaudz kļūdījās trases augšdaļā, kas ietekmēja rezultātu. Galā viņiem 52,604 sekunžu laiks, kas deva tikai sesto vietu.
Līdz medaļai Botam ar Plūmi aizsniegties neizdevās. Pēc ceturtās virāžas abos braucienos nākamajā taisnē tika pieļauta kļūda, turklāt otrajā braucienā vēl atsevišķās vietās bija neprecizitātes. Grūti tika nosargāta sestā vieta, vēlāk paceļoties augstāk par vienu vietu. Tas nozīmē, ka pēc ceturtās vietas pirms četriem gadiem pievienota piektā 2026. gadā.
Rezultāti pēc pirmā brauciena divniekos bija ļoti blīvi un viss izšķīrās otrajā braucienā. Pārsteidzoši līderi pēc pirmā brauciena bija amerikāņi Markuss Milers/Ansels Haugsjā, kuru kamanas bija ļoti ātras un kuri uzrādīja trases rekordu - 52,482 sekundes. Tikai par trim tūkstošdaļām jeb 0,003 no viņiem atpalika austrieši Tomass Štoi/Volfgangs Kindls, bet trešie, atpaliekot par 0,017 sekundēm, bija mājinieki, Emanuels Rīders/Simons Kainzvaldners.
Amerikāņi savu niecīgo pārsvaru nenosargāja. Vēl otrā brauciena trases augšdaļā tiem bija vairāk nekā 0,100 pārsvars, kas krietni saruka tās lejasdaļā. Beigās Milers/Haugsjā nemaz netika trijniekā un noslēdza sešinieku, zaudējot arī Botam ar Plūmi.
Tas nozīmē, ka arī vīriešiem par olimpiskajiem čempioniem kļuva mājinieki jeb itāļi - Emanuels Rīders ar Simonu Kainzvaldneru. Viņi pārtrauca vācu divnieku Tobiasa Vendla un Tobiasa Ārlta dominanci, kuri bija triumfējuši pēdējās trijās olimpiskajās spēlēs pēc kārtas. Vācieši samierinājās ar bronzu, bet sudrabs austriešiem Štoi un Kindlam.
Kamaniņu sportā sacensības noslēgsies rīt, 12. februārī, kad gaidāma komandas stafete.