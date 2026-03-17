Irānas Futbola federācija: "Mēs gribam, lai Irānas spēles PK izcīņā notiktu Meksikā"
Irānas Futbola federācija (FFIRI) un valsts sporta ministrs ir aicinājuši Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīra spēles no ASV pārcelt uz Meksiku.
Irānas futbola izlases dalība jūnijā un jūlijā Ziemeļamerikā paredzētajā turnīrā ir apšaubīta pēc tam, kad ASV un Izraēla sāka gaisa uzlidojumus Irānai, kas pēc tam atbildēja ar uzbrukumiem ASV bāzēm un citai infrastruktūrai Persijas līča kaimiņvalstīs.
ASV prezidents Donalds Tramps pagājušajā nedēļā paziņoja, ka viņš neuzskata par "piemērotu" Irānas dalību Pasaules kausa izcīņā "savas dzīvības un drošības dēļ".
Tagad FFIRI prezidents Mehdi Tadžs ir paziņojis, ka viens no risinājumiem, kas tiek apsvērts, ir mēģināt pārcelt izlases spēles uz līdzorganizatori Meksiku.
"Kad Tramps ir nepārprotami paziņojis, ka viņš nevar nodrošināt Irānas izlases drošību, mēs noteikti nebrauksim uz Ameriku," teikts Tadža paziņojumā, kas publicēts Irānas vēstniecības Meksikā "X" kontā.
"Pašlaik mēs risinām sarunas ar FIFA, lai Irānas spēles PK izcīņā notiktu Meksikā," teikts paziņojumā.
Spēļu pārcelšana tik vēlu būtu sarežģīta no loģistikas viedokļa, jo īpaši ņemot vērā, ka Irāna tik un tā varētu nokļūt ASV izslēgšanas kārtās atkarībā no tā, kurā vietā tā ierindosies savā grupā. Patlaban visas trīs grupas spēles Irānai ir jāspēlē ASV.
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) pagaidām nav komentējusi FFIRI paziņojumus. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
2026. gadā PK finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.