Skeletonisti Andžāne un Indriksons olimpisko spēļu pāru stafetē izcīna 13. vietu
Latvijas sportisti Marta Andžāne un Emīls Indriksons svētdien Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu skeletona sacensībās pāru stafetē izcīnīja 13. vietu.
Startējot 15 duetiem, par čempioniem kļuva Martina Dukura trenētās Lielbritānijas komandas sportisti Tabita Stoukera un Mets Vestons, kuri otro vietu guvušos vāciešus Suzannu Krēheri un Akselu Jungku pārspēja par 0,17 sekundēm, bet vēl sekundes simtdaļu zaudēja cits Vācijas duets Žaklīna Pfaifere un Kristofers Grothērs.
Andžāne un Indriksons no uzvarētājiem atpalika 2,3 sekundes, priekšā finišējušajiem dāņiem zaudējot astoņas sekundes simtdaļas.
Pēc finiša Latvijas skeletonisti parādīja uz savām ķiverēm, kas ir žests iepriekš diskvalificētā Ukrainas skeletonista Vladislava Heraskeviča atbalstam.
Iepriekš šajās spēlēs skeletona sacensību norisi aizēnoja Starptautiskā Olimpiskā komitejas (SOK) neskaidros apstākļos piemērotā diskvalifikācija Heraskevičam. Diskvalifikācija piemērota, balstoties uz Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir "pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām".
Individuālajās sacensībās olimpisko spēļu debitanti Andžāne un Indriksons bija attiecīgi 17. un 18. vietā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.