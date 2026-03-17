Z kanāli komentē Gerasimova pavēli frontei: "Baisi iedomāties, kas notiks"
Krievijas agresijas atbalstītāju kanāli ziņo par Krievijas Ģenerālštāba priekšnieka Valērija Gerasimova pavēli izdzēst "Telegram" no Krievijas militārpersonu tālruņiem. Dokumentos runāts par viedtālruņu aizliegumu un ziņojumapmaiņas lietotņu ierobežojumiem armijā.
Krievijas Z kanāli ziņo par jaunām Krievijas Ģenerālštāba un Kremļa prasībām, kas varētu negatīvi ietekmēt Krievijas armiju frontē. Pēc viņu teiktā, Maskava pieprasa, lai no viedtālruņiem tiktu izdzēsta ziņojumapmaiņas lietotne un aizstāta ar Krievijas "MAX" lietotni, un tālruņus ir sākts pārbaudīt.
Tiem, kas nepakļaujas, draud vienvirziena "gaļas uzbrukumi".
Turklāt tiešsaistē ir noplūduši arī dokumenti, kas nosaka vēl stingrākas prasības Krievijas karavīriem, ierobežojot viedtālruņu un ziņojumapmaiņas lietotņu izmantošanu armijā. Citiem vārdiem sakot, Krievijas karavīriem viedtālruņi varētu tikt pilnībā konfiscēti.
Z kanāls "Dva majora" raksta, ka, ja šie noteikumi tiks pilnībā ieviesti, "ir baisi iedomāties, kas notiks", un tieši brīdina par "klusumu ēterā" risku.
Tiešsaistē ir noplūduši dokumenti ar ierobežojumiem
Publicētajos attēlos redzams pavēļu teksts, kas pieprasa uzstādīt Krievijas "MAX" ziņojumapmaiņas lietotni saziņai ar ģimeni un draugiem un aizliedz "MAX" izmantošanu ar darbu saistītai saziņai. Tiek pieminēts arī aizliegums militārpersonām dienesta laikā lietot viedtālruņus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pat kara atbalstītāji atzīst, ka šāda "Telegram" tīrīšana varētu ietekmēt pašu Krievijas armijas sakaru sistēmu. Jo stingrāka ir kontrole, jo lielāks ir kļūmju risks tieši frontes līnijā.
"Telegram" bloķēšana Krievijā
Nesekmīgo pieprasījumu īpatsvars uz ziņojumapmaiņas lietotnes "Telegram" domēniem no Krievijas ir sasniedzis vidēji gandrīz 80%, bet dažos apgabalos šis rādītājs tuvojas 90%, ziņo izdevums "Kommersant".
Sākot ar 14. un 15. martu, "Telegram" darbības ātrums Krievijā ir ievērojami samazinājies, norāda izdevums. Agrāk fotogrāfijas un videoklipi tika augšupielādēti ar pārtraukumiem, bet tagad arī teksti tiek sūtīti ar kavēšanos.
Nesekmīgo pieprasījumu īpatsvars dažādos apgabalos ir atšķirīgs, ko "Kommersant" aptaujātie eksperti skaidro ar datplūsmas filtrēšanas iekārtu uzstādīšanas īpatnībām, proti, pakalpojumu sniedzēji šīs iekārtas ievieš pakāpeniski un dažādos tempos.
Tehniski ir ļoti grūti pilnībā nobloķēt "Telegram", jo lietotnes arhitektūra ir ļoti sarežģīta, taču ir diezgan reāli situāciju novest līdz tam, ka to nebūs iespējams izmantot, norādīja viena "Kommersant" aptaujātā eksperte.