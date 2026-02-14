Marta Andžāne
Citi sporta veidi
Šodien 21:55
Skeletoniste Marta Andžāne olimpisko spēļu debijā izcīna 17. vietu, 36 gadus vecā čempione Floka beidzot tiek pie pirmās olimpiskās medaļas
Latvijas sportiste Marta Andžāne sestdien Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu skeletona sacensībās izcīnīja 17. vietu. Uzvarot trijos no četriem braucieniem, par čempioni kļuva austriete Janīne Floka, kura par trīs sekundes desmitdaļām pārspēja vācieti Suzannu Krēheri.
Trešā bija vēl viena Vācijas sportiste Žaklīna Pfaifere, kura Flokai zaudēja 0,44 sekundes.
36 gadus vecajai Flokai ilgajā karjerā šī ir pirmā godalga olimpiskajās spēlēs.
Andžāne pirmajos divos braucienos finišā bija 19. un 18. vietā, bet trešajā uzrādīja 18. rezultātu. Pirms pēdējā brauciena latviete bija 18., taču noslēgumā uzrādīja 12. rezultātu, kas ļāva pakāpties pozīciju augstāk.
Skeletona sacensību jaunākā dalībniece Andžāne Flokai zaudēja 3,91 sekundi un viņai pietrūka tikai divu sekundes simtdaļu, lai pakāptos vēl vienu pozīciju augstāk.
Igauniju pārstāvošā latviete Dārta Zunte atpalika 6,45 sekundes, kas deva 23. pozīciju 25 sportistu konkurencē.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.