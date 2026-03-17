Tūkstošiem nobraucienu un spilgtas emocijas: Siguldas slēpošanas trasēs noslēdz ziemas sezonu
Siguldā noslēgusies spilgta un sportiska 2025./2026. gada ziemas sezona, kurā Fischer slēpošanas centrs un Pilsētas trase pulcēja tūkstošiem ziemas sporta cienītāju, rīkoja sacensības un nodrošināja gan treniņus, gan bezmaksas nodarbības.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, 2025./2026. gada ziemas sezona bija bagāta ar sniegu, sportiskām aktivitātēm un spilgtām emocijām. Gan Fischer slēpošanas centrs, gan Siguldas Pilsētas trase šosezon pulcēja ziemas sporta cienītājus – no iesācējiem līdz profesionāliem sportistiem. Noslēdzoties sezonai, apmeklētāji aicināti veltīt dažas minūtes laika un aizpildīt īsu aptauju.
Fischer slēpošanas centrā distanču slēpotāji šosezon varēja baudīt 86 sniegotas dienas, un ikviens izbaudīja ziemas burvību Siguldā. Sezona sākās jau novembrī ar pirmo dabīgo sniegu, bet no Ziemassvētkiem, pateicoties mākslīgajam sniegam, līdz pat beigām bija stabili slēpošanas apstākļi. Šajā sezonā veiksmīgi aizvadīti arī divi “S!-Fischer 2026” ziemas skolēnu čempionāta posmi, FIS Latvijas čempionāta posms un divi “S!-Slēpo 2026” treniņsacensību posmi.
Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam Nr. 4.1.2.2/1/24/I/015 “Esi vesels Siguldas novadā!”, šosezon notika bezmaksas distanču slēpošanas nodarbības. Kopumā 46 nodarbībās vairāk nekā 450 dalībnieki profesionālu instruktoru vadībā uzlaboja savas prasmes. “Fischer Sports Latvia” piedāvāja arī bezmaksas slēpju apkopes semināru, kas bija pieejams gan distanču, gan kalnu slēpotājiem.
Lai gan šī ziema nebija pati garākā, tā noteikti bija viena no labākajām. Pateicoties noturīgiem laikapstākļiem, ikviens varēja pilnvērtīgi izbaudīt distanču slēpošanas priekus īsti ziemīgā noskaņā.
Fischer slēpošanas centra apmeklētāji aicināti veltīt dažas minūtes laika un aizpildīt anketu par centra apmeklējuma pieredzi šeit.
Siguldas Pilsētas trasē sezona startēja 4. janvārī un ilga līdz 15. martam — 71 diena pilna ar tūkstošiem nobraucienu un spilgtām, neaizmirstamām emocijām.
Sezona bija bagāta ar sportiskiem izaicinājumiem. Notika vairākas sacensības: kalnu slēpošanas “Vilciņa kauss”, “Vilciņa kauss – Fischer balvas izcīņa”, “Baltijas kausa” 3. un 4. posms elitei, jauniešiem un meistariem, “SKILV Meistaru kausa” 2. posms, kā arī pēc pārtraukuma atgriezās tradīcijām bagātās kalnu slēpošanas un snovborda sacensības “Siguldas kauss 2026”.
Ikdienā trase bija mājvieta Siguldas Sporta skolas audzēkņiem un sporta klubiem, kuri šeit neatlaidīgi slīpēja savu meistarību. Savukārt jaunajiem talantiem tā bija vieta, kur apgūt pirmos soļus uz sniega palīdzēja slēpošanas skola sadarbībā ar instruktoru biedrību “Skifox”.
Siguldas Pilsētas trases komanda pateicas ikvienam apmeklētājam, sportistam un līdzjutējam, kas pie mums izbaudīja ziemu un slēpošanu. Un, protams, milzīgs paldies arī komandai, kas rūpējās, lai trase vienmēr būtu lieliskā stāvoklī.