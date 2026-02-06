Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija Milānā
Šovakar plkst. 21.00 ar vērienīgu atklāšanas ceremoniju četrās dažādās norises vietās - Milānā, Kortīnā, Predaco un Livinjo - sākušās Milānas-Kortīnas ...
FOTO: Ar gaismu un krāsu šovu Milānā svinīgi atklātas olimpiskās spēles
Šovakar plkst. 21.00 ar vērienīgu atklāšanas ceremoniju četrās dažādās norises vietās - Milānā, Kortīnā, Predaco un Livinjo - sākušās Milānas-Kortīnas Ziemas Olimpiskās spēles.
Latviju šajās spēlēs pārstāvēs vēsturē lielākā delegācija - 68 sportisti, kas pēc dalībnieku skaita ierindo Latviju 15. vietā starp visām dalībvalstīm. Komanda Latvija pārstāv deviņus sporta veidus - biatlonu, bobsleju, daiļslidošanu, distanču slēpošanu, hokeju, kamaniņu sportu, kalnu slēpošanu, skeletonu un šorttreku un piedalīsies līdz pat 29 disciplīnās.
Atklāšanas ceremonijā Latvijas karogu nesa kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane Kortīnā un hokejists Kaspars Daugaviņš Milānā, simboliski pārstāvot Latvijas komandu dažādās spēļu norises vietās. Dženifera piedalīsies Olimpiskajās spēlēs pirmo reizi, taču jau līdz šim ir pārrakstījusi Latvijas kalnu slēpošanas vēsturi: izcīnījusi Pasaules junioru čempiones titulu, Pasaules kausa posmos sešas reizes ieņēmusi TOP 10 vietas, tostarp 7. vietu - Latvijas labāko sasniegumu. Kaspars Daugaviņš, Latvijas hokeja valstsvienības kapteinis, Olimpiskajās spēlēs piedalījies jau trīs reizes, šogad valstsvienību pārstāvot 20. gadu un piedaloties savās ceturtajās spēlēs.
Kaspars Daugaviņš kā karognesējs — Latvijas sportisti olimpisko spēļu atklāšanā Milānā
Visās četrās pilsētās, Milānā, Kortīnā, Livinjo un Predaco iesoļo Latvijas sportisti. Milānā ar prieku un degsmi acīs karogu nesa Kaspars ...
Kopumā Milānas - Kortīnas 2026. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs aptverti 16 sporta veidi - ātrslidošana, biatlons, bobslejs, daiļslidošana, distanču slēpošana, frīstaila slēpošana, hokejs, kalnu slēpošana, kamaniņu sports, kērlings, skeletons, kalnu slēpošanas alpīnisms (pirmo reizi iekļauts Olimpisko spēļu programmā), snovbords, šorttreks, tramplīnlēkšana un ziemeļu divcīņa. Sacensības notiks sešos klāsteros - Milānā, Anterselvā, Kortīnā, Bormio, Livinjo un Predaco - Tezero. Spēles noslēgsies Veronā 22. februārī.