Latvijas hokejisti pašaizliedzīgi cīnās, taču neatrod pretargumentus pret zvaigžņoto ASV
Ar zaudējumu 2026. gada ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīru sākusi Latvijas izlase, kas C apakšgrupas spēlē ar 1:5 piekāpās ASV. Vienīgos Latvijas vārtus guva Renārs Krastenbergs.
Pirmo reizi 12 gadu laikā olimpisko spēļu hokeja turnīrā piedalās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji, kas gan palielina interesi par spēlēm, gan to kvalitatīvi - ir iespēja novērtēt labākos pasaules hokejistus.
Renars Krastenbergs - Latvia (1)*— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) February 12, 2026
pic.twitter.com/sX2w0NV9lQ
Latvijas hokeja izlase ar sešiem NHL hokejistiem pret vienu no turnīra favorītēm ASV viegli negāja. Tika izturēta puse no spēles, taču talkā nāca video treneris Pēteris Groms, kurš pirmajā periodā ar savu acīgumu deva iespēju pārskatīt divus ASV gūtos vārtus. Pēc tiesnešu video caurskatīšanas tie netika ieskaitīti. Savukārt Renārs Krastenbergs ar precīzu metienu no vārtu priekšas jau otrajās olimpiskajās spēlēs pēc kārtas kļuva par Latvijas pirmā precīzā metiena autoru.
The Latvian video coach just got an NHL contract .. the balls on him— jason demers (@jasondemers5) February 12, 2026
Latvian challenge coach flag bearer at closing ceremonies? #OlympicWinterGames— Strombone (@strombone1) February 12, 2026
Tage Thompson - United States (1)*— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) February 12, 2026
Power Play Goal pic.twitter.com/bOA9Q2hAVh
Lūzums spēlē nāca otrā perioda otrajā pusē. Pirms tam amerikāņi otro reizi izvirzījās vadībā, bet vēlāk, izmantojot tālo soliņu, ASV pārņēma iniciatīvu un iespieda latviešus zonā, neļaujot veikt pilnvērtīgu maiņu līdz pat piecām minūtēm. Tas noslēdzās ar Roberta Mamčica noraidījumu un Teidža Tompsona izmantotu vairākumu (3:1). Savukārt pašā perioda izskaņā ASV pretuzbrukumā ar skaistu izspēli jau panāca 4:1.
This is also silly pic.twitter.com/9YlwgbYf3B— World Hockey Report (@worldhockeyrpt) February 12, 2026
Trešajā periodā Elvis Merzļikins tika nomainīts pret Artūru Šilovu, taču spēles temps krietni samazinājās. Vienus vārtus gan ASV vēl guva, fiksējot gala rezultātu - 5:1. Merzļikins 40 minūtēs atvairīja 28 no 32 metieniem, bet Šilovs tika galā ar pieciem no sešiem metieniem. Uzvarētājiem ar diviem vārtiem izcēlās Broks Nelsons, bet divas piespēles atdeva Džeks Eikels, Metjū Tkačaks un Džeks Hjūzs.
Latvijas hokeja izlasē lielāko spēles laiku laukumā pavadīja Floridas "Panthers" aizsargs Uvis Balinskis, kuram 24:13 minūtes. 19:19 minūtes nospēlēja Zemgus Girgensons, 19:40 Renārs Krastenbergs, 18:57 Jānis Jaks, bet 18:02 Oskars Batņa. Metienu attiecība bija krietni pārāka ASV - 38:18. Abas komandas nopelnīja pa četriem noraidījumiem - latvieši nerealizēja nevienu, kamēr ASV divus.
Nākamo spēli Latvijas hokeja izlase aizvadīs 14. februārī plkst. 13:10 pret Vāciju, kas pirmajā spēlē ar 3:1 apspēlēja Dāniju. Svētdien, 15. februārī, vakarpusē noslēdzošā grupas spēle pret Dāniju.
Latvijas izlases sastāvs ziemas olimpiskajām spēlēm:
vārtsargi: Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins", NHL), Kristers Gudļevskis ("Fischtown Pinguins", Vācija)
aizsargi: Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits ("Jukurit", Somija), Uvis Balinskis (Floridas "Panthers", NHL), Ralfs Freibergs (Vitkovices "Ridera", Čehija), Roberts Mamčics (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Jānis Jaks (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Kristaps Zīle (Libereces "Bili Tygre", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija)
uzbrucēji: Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Dans Ločmelis (Providensas "Bruins", AHL), Kaspars Daugaviņš ("Huskies", Vācija-2), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning", NHL), Eduards Tralmaks (Grandrapidas "Griffins", AHL), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks"), Roberts Bukarts ("Pioneers", Austrija), Oskars Batņa ("Pelicans", Somija), Haralds Egle (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Sandis Vilmanis (Šarlotas "Checkers", AHL), Anrī Ravinskis (Ebotsfordas "Canucks", AHL)