Latvijas sportiste Marta Andžāne.
Pēc otrā brauciena skeletoniste Andžāne olimpisko spēļu debijā ieņem 18. vietu
Latvijas sportiste Marta Andžāne piektdien Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu skeletona sacensībās pēc pirmās dienas ir 18. vietā.
Olimpiskā čempione tiks noskaidrota četros braucienos, pēdējiem diviem norisinoties sestdien.
Līdere pēc pirmās dienas ir austriete Janīne Floka, kura par četrām sekundes simtdaļām pārspēj vācieti Suzannu Krēheri. Trešā ir vēl viena Vācijas sportiste Žaklīna Pfaifere, kura no līderes atpaliek 0,13 sekundes.
Andžāne braucienos finišā bija 19. un 18. vietā, šobrīd Flokai zaudējot 2,04 sekundes.
Igauniju pārstāvošā latviete Dārta Zunte atpaliek 3,11 sekundes, kas šobrīd dod 23. pozīciju 25 sportistu konkurencē.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.