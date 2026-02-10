Latvijas distanču slēpotāji neparocīgajā klasikā nepārvar kvalifikāciju sprintā
Latvijas distanču slēpotājas Kitija Auziņa, Samanta Krampe un Linda Kaparkalēja otrdien Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs nepārvarēja kvalifikāciju sprintā klasiskajā stilā. Arī vīrieši nepārvarēja kvalifikāciju, labākajam no visiem Raimo Vīgantam no tikšanas ceturtdaļfinālā atpaliekot par septiņām sekundēm.
Dāmas patālu no top30
Labākā no latvietēm kvalifikācijā bija Auziņa, kura izcīnīja 71. vietu, 78. vietā ierindojās Krampe, bet 84. pozīcijā finišēja Kaparkalēja.
Pusotru kilometru garo distanci visātrāk veica zviedriete Linna Svāna, finišējot pēc trim minūtēm un 36,21 sekundes. Labākās 30 sportistes iekļuva "izslēgšanas kārtā" jeb ceturtdaļfinālā, kur tālāk cīnās par vietu pusfinālā.
Auziņa distanci veica četrās minūtēs un 16,11 sekundēs, no 30. pozīcijas atpaliekot vairāk par 26 sekundēm. Krampe finišēja četrās minūtēs un 22,81 sekundē, bet vēl par nepilnām piecām sekundēm lēnāka bija Kaparkalēja. Uz starta izgāja 89 sportistes. Jau iepriekš bija zināms, ka šo startu izlaidīs Patrīcija Eiduka.
Pēc starta Auziņa atzina, ka nav trāpīts ar slēpēm, bet asaras savaldīt grūti bija olimpisko spēļu debitantei Lindai Kaparkalējai, kura slēpojuma laikā gandrīz nokritusi. Tas liedzis uzrādīt labāku rezultātu nekā sportiste ir spējīga sasniegt.
"Es jūtu, ka tas nav mans rezultāts, tā neesmu es," teica Auziņa. "Tā vienkārši bija milzīga cīņa ar trasi un slēpēm." Savukārt Krampe norādīja, ka ir apmierināta ar parādīto sniegumu un kopumā ir padarīts labs darbs. Arī ar slēpju slīdāmību problēmu neesot bijis. "Paldies visiem par atbalstu, bet debija neizdevās tāda, kādu gribēju, tāpēc ir asaras," teica Kaparkalēja. "Es gandrīz nokritu pēdējā nobraucienā un tas rezultātu ietekmēja ļoti. Par laimi izdevās savākties un noturēties trasē. Tur zaudēju kādas vairākas sekundes."
No vīriešiem vistuvāk Vīgants
Kvalifikācijā ātrākais no latviešiem bija Raimo Vīgants, kurš izcīnīja 52. vietu, 57. vietā ierindojās Lauris Kaparkalējs, bet 77. pozīcijā finišēja Niks Saulītis. Abiem pēdējiem šī bija debija olimpiskajās spēlēs.
Pusotru kilometru garo distanci visātrāk veica norvēģis Juhanness Klēbo, finišējot pēc trim minūtēm un 7,37 sekundēm. Ātrākie 30 sportist iekļuva izslēgšanas kārtā jeb ceturtdaļfinālā, kur tālāk cīnās par vietu pusfinālā.
Vīgants distanci veica trīs minūtēs un 26,26 sekundēs, no 30. pozīcijas atpaliekot vairāk par septiņām sekundēm. Kaparkalējs finišēja trīs minūtēs un 28,33 sekundēs, bet vēl par aptuveni desmit sekundēm lēnāks bija Saulītis. Pēc starta sportisti atzina, ka Latvijai klasiskā stila slēpojums nav parocīgs, brīvais stils ir krietni veiksmīgāks. Arī trase bijusi grūta. Kvalifikācijā startēja 95 sportisti.