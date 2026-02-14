Distanču slēpošanas sievietēm 4x7,5 km stafetes sacensības Tesero distanču slēpošanas stadionā 2026. gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā.
Šodien 18:42
Latvijas distanču slēpotājas izcīna 17. vietu olimpiskajā stafetē
Latvijas sieviešu distanču slēpošanas komanda ar Patrīciju Eiduku, Lindu Kaparkalēju, Samantu Krampi un Kitiju Auziņu sastāvā olimpisko spēļu 4x7,5 kilometru stafetē ieņēma 17. vietu. Uzvaru izcīnīja Norvēģijas komanda ar Kristinu Austgulenu Fusnāesu, Astrīdu Slinnu, Karulīni Simpsoni-Lāšenu un Heidi Vengu, kas finišēja ar laiku viena stunda 15 minūtes un 44,8 sekundes.
Sudraba medaļu ieguva Zviedrija, kas no līderēm atpalika 50,9 sekundes, savukārt bronzas medaļu saņēma Somija, kas finišēja minūti un 14,7 sekundes pēc līderēm.
Latvijas komanda tika apdzīta par apli, ieņemot 17. vietu 19 komandu konkurencē.
Arī pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs Latvijas slēpotājas Eiduka, Auziņa, Baiba Bendika un Krampe 4x5 kilometru stafetē ieņēma 17.vietu, kamēr par olimpiskajām čempionēm kļuva Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) slēpotājas, aiz sevis atstājot Vācijas un Zviedrijas komandas.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.