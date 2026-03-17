Zelenskis: "Mēs lūdzām viņus nepiegādāt Krievijai ieročus..."
Kara sākumā pēc pirmās irāņu trieciendronu "Shahed" partijas piegādes Krievijai starp Ukrainu un Irānu notika izlūkošanas līmeņa kontakti, kuru laikā Irāna solīja vairs nepiegādāt Krievijai uzbrukuma dronus, atklāja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka Teherāna sameloja.
"Pilna mēroga kara pirmā nakts sākās ar raķetēm. Krievija izmantoja visu, kas tai bija - spārnotās, ballistiskās un cita veida raķetes (..). Pēc tam mēs atradām veidu, kā pārtvert raķetes un aizsargāt cilvēkus, elektrotīklu un citu infrastruktūru. Tikmēr Irānas režīms Krievijai piegādāja pirmo "Shahed" partiju - tūkstoš dronu," norādīja Zelenskis.
"Mēs sazinājāmies ar irāņiem izlūkošanas līmenī. Mēs lūdzām viņus nepiegādāt Krievijai ieročus (..). Viņi atbildēja: "Mēs pārdevām krieviem tikai vienu "Shahed" partiju. Tas būs 1200 vai 1300 dronu un viss. Nekādu citu piegāžu vairs nebūs." Bet viņi meloja," atklāja Ukrainas prezidents.
Zelenskis norādīja, ka Irāna ir arī nodevusi Maskavai licences "Shahed" ražošanai. "Viņi palīdzēja Krievijai uzbūvēt divas rūpnīcas šo bezpilota lidaparātu ražošanai un sākotnēji uzraudzīja to izmantošanu un paši apmācīja krievus," viņš piebilda.